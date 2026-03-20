ΑΕΚ: Συναντά τους οπαδούς ο Βασίλης Δημητριάδης
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 20 Μαρτίου 2026, 17:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

Τον κόσμο της ΑΕΚ θα συναντήσει την Κυριακή (22/03) ο Βασίλης Δημητριάδης.

Ο πρώην άσος της Ένωσης είναι ο επόμενος «legend» που θα πάρει μέρος στη δράση «Meet and Greet the Legends» της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ και το απόγευμα της Κυριακής (22/03) μερικές ώρες πριν τη σέντρα στον αγώνα με την Κηφισιά, θα συναντήσει τους οπαδούς της ομάδας.

Αναλυτικά, στην ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρεται:

«Ο Βασίλης Δημητριάδης θα βρίσκεται την Κυριακή 22 Μαρτίου στην ALLWYN Arena για να συναντήσει τους οπαδούς της ΑΕΚ και να υπογράψει αυτόγραφα.

Ακόμα ένα απόγευμα «Meet and Greet the Legends», με τον πρώτο σκόρερ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ της τριετίας 1992-1994. Θα περιμένει τους φιλάθλους από τις 16.45 μέχρι 18.30 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα με την Κηφισιά».



