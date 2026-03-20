Παναθηναϊκός: Με τον κόσμο στο πλευρό του και στην Τρίπολη

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε τους φιλάθλους της για τα εισιτήρια της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Super League.

Μετά τον αποκλεισμό από την Ρεάλ Μπέτις ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στο ελληνικό πρωτάθλημα, με την κανονική περίοδο να ολοκληρώνεται στην Τρίπολη.

Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως μετά την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό, δύσκολα θα διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός θα έχει και την υποστήριξη των οπαδών του κόντρα στον Αστέρα AKTOR, με την ΠΑΕ να ενημερώνει ότι η θύρα 4 έχει διατεθεί στο «Τριφύλλι» και η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται στα 25 ευρώ.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας που ενδιαφέρονται να προμηθευτούν εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη (22/3, 19:00), ότι διαθέσιμη είναι η θύρα 4. Η τιμή εισιτηρίου ανέρχεται στα 25 ευρώ.

».