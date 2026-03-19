Πανσερραϊκός: «Καμπάνα» από τη FIFA – Ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στα «λιοντάρια»
«Καμπάνα» από τη FIFA στον Πανσερραϊκό, ο οποίος τιμωρήθηκε με απαγόρευση μεταγραφών, έπειτα από προσφυγή ξένου πρώην ποδοσφαιριστή του.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επέβαλε ban στα «λιοντάρια», με την απαγόρευση να είναι διάρκειας τριών μεταγραφικών περιόδων.
Η συγκεκριμένη απόφαση πάρθηκε, έπειτα από προσφυγή που έκανε πρώην παίκτης του Πανσερραϊκού, ο οποίος αποχώρησε το περασμένο χειμώνα,.
Ο σύλλογος των Σερρών έχει μπροστά του ένα χρονικό διάστημα για να τακτοποιήσει το θέμα και να «σβήσει» το ban, έτσι ώστε να μην ισχύσει η τιμωρία στη μεταγραφική περίοδο του ερχόμενο καλοκαιριού.