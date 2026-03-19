ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Σορετίρε | Νοκ άουτ για μεγάλο διάστημα
INTIME SPORTS
Οnsports team 19 Μαρτίου 2026, 23:52
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Νοκ άουτ για 4-6 μήνες τέθηκε ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος υπέστη ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου στο γόνατο, στην προπόνηση της Τσβόλε, όπου παίζει δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Άτυχος στάθηκε ο Σόλα Σορετίρε, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης με την Τσβόλε, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής υπέστη ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 4 με 6 μήνες. Ο ΠΑΟΚ έστειλε άμεσα μήνυμα στήριξης για τον ποδοσφαιριστή του, αναφέροντας στα social media ότι: «Είσαι ένας πολεμιστής και θα επιστρέψεις πίσω ακόμα πιο δυνατός. Γίνε καλά σύντομα».

Να θυμίσουμε ότι ο Σορετίρε δόθηκε με τη μορφή δανεισμού στην ολλανδική ομάδα, μετρώντας την τρέχουσα σεζόν 6 γκολ και μια ασίστ σε 27 συμμετοχές.



