Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ: Επιστροφή με ατομικό για τον Γιακουμάκη – Θεραπεία έκαναν Ζίβκοβιτς, Κένι
INTIME SPORTS
Οnsports team 18 Μαρτίου 2026, 18:09
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Επιστροφή με ατομικό για τον Γιακουμάκη – Θεραπεία έκαναν Ζίβκοβιτς, Κένι

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και την Τετάρτη (18/03) ακολούθησε ατομική πρόγραμμα.

Θετικά νέα προέκυψαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο πρόγραμμα έπειτα από απουσία δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής επιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και μπαίνει πλέον στην τελική φάση της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στόχο είναι να βρίσκεται στη διάθεση του Λουτσέσκου για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στον Βόλος, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησαν θεραπεία.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: «Παρών» στη Γλυφάδα οι Χουάντσο, Γκραντ, Παντελίδης και Κοντούρης
20 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: «Παρών» στη Γλυφάδα οι Χουάντσο, Γκραντ, Παντελίδης και Κοντούρης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τεράστια συμφωνία για Βοτανικό: Διάφανο στέγαστρο για να φαίνεται η Ακρόπολη!
28 λεπτά πριν Τεράστια συμφωνία για Βοτανικό: Διάφανο στέγαστρο για να φαίνεται η Ακρόπολη!
ΣΠΟΡ
Παναθηναϊκός: «Περιμένουμε δυνατά παιχνίδια» - Όσα είπαν Ανδρεόπουλος, Πρωτοψάλτης ενόψει Final Four
45 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: «Περιμένουμε δυνατά παιχνίδια» - Όσα είπαν Ανδρεόπουλος, Πρωτοψάλτης ενόψει Final Four
ΣΠΟΡ
LIVE CHAT Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Ο ιστορικός δεύτερος τελικός του Challenge Cup
56 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Ο ιστορικός δεύτερος τελικός του Challenge Cup
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved