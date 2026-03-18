ΠΑΟΚ: Επιστροφή με ατομικό για τον Γιακουμάκη – Θεραπεία έκαναν Ζίβκοβιτς, Κένι

Ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και την Τετάρτη (18/03) ακολούθησε ατομική πρόγραμμα.

Θετικά νέα προέκυψαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ, καθώς ο Γιώργος Γιακουμάκης επέστρεψε στο πρόγραμμα έπειτα από απουσία δύο εβδομάδων λόγω τραυματισμού.

Ο διεθνής επιθετικός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο και μπαίνει πλέον στην τελική φάση της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στόχο είναι να βρίσκεται στη διάθεση του Λουτσέσκου για το κυριακάτικο παιχνίδι απέναντι στον Βόλος, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Super League.

Από εκεί και πέρα, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησαν θεραπεία.