Παναθηναϊκός: Φορτσάρει ο Ντέσερς, έτοιμος ο Κώτσιρας
Οnsports Τeam 16 Μαρτίου 2026, 16:57
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται στην τελική ευθεία της επιστροφής του στη δράση, ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας είναι έτοιμος να επανέλθει στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Παναιτωλικό.

Το μυαλό όλων είναι στη ρεβάνς με την Μπέτις, καθώς θα κριθεί η προσπάθεια πρόκρισης του Τριφυλλιού στα προημιτελικά του Europa League, μετά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα από το παιχνίδι με τους Αγρινιώτες, αντίθετα θα είναι διαθέσιμος μετά από καιρό ο Γιάννης Κώτσιρας. Ο Έλληνας μπακ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς για δεύτερη μέρα και πιθανότατα θα είναι στην αποστολή για το ματς της Σεβίλλης.

Θετικά είναι τα νέα και για τον Σιρίλ Ντέσερς, ο οποίος έβγαλε ξανά ένα μέρος του προγράμματος και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του, ευελπιστώντας πως θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό στην τελική ευθεία της σεζόν και συγκεκριμένα στα playoffs της Super League, μιας και δεν είναι δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. 

 

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα όσοι αγωνίστηκαν βασικοί κόντρα στον Παναιτωλικό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ατομικό έκανε ο Κυριόπουλος και θεραπεία ο Πάλμερ – Μπράουν.


