Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» τη Μπέτις και τώρα είναι η ευκαιρία του

Ο Παναθηναϊκός «κόλλησε» στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναιτωλικό, μιας και άπαντες είχαν το μυαλό τους στον επαναληπτικό της Πέμπτης στη Σεβίλλη, τη στιγμή που ο Ράφα Μπενίτεθ έχει έναν πολύ σημαντικό λόγο να είναι χαρούμενος

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή και επίσημα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό, άπαντες κατάλαβαν πως στο μυαλό όλων στον οργανισμό του «τριφυλλιού» ήταν η Μπέτις και όχι η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου.

Και αυτό, σε καμία περίπτωση, δεν έχει να κάνει με έλλειψη σεβασμού στην ομάδα του Αγρινίου, αλλά στην τεράστια ανυπομονησία παικτών και προπονητών, για το σπουδαίο ευρωπαϊκό ραντεβού της Πέμπτης, απέναντι στην Μπέτις.

Με τον Παναθηναϊκό να έχει «κλειδώσει» την τετράδα και να βρίσκεται στα playoffs, ο Ράφα Μπενίτεθ πήρε μια απόφαση που μοιάζει απόλυτα φυσιολογική στο μυαλό όλων στην ομάδα. Να προφυλάξει, να ξεκουράσει, να φρεσκάρει την ομάδα του, εν όψει του επαναληπτικού του 1-0, έτσι ώστε οι «πράσινοι» να ταξιδέψουν στη Σεβίλλη για να «παλέψουν» για την πρόκριση με όλα τους τα «όπλα» στην καλύτερή τους κατάσταση.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να απώλεσε δύο βαθμούς αλλά διατήρησε στο μέγιστο τις ελπίδες που έχει για να διεκδικήσει μια τεράστια ευρωπαϊκή πρόκριση μέσα σε ισπανικό έδαφος.

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρίες του να «καθαρίσει» το παιχνίδι και μόνο τυχαίες δεν ήταν οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ περί απογοήτευσης για κάποια πράγματα που έγιναν, αλλά δεν είχαν σχέση με τους ποδοσφαιριστές τους.

Μάλιστα ο Ράφα Μπενίτεθ είχε και έναν επιπλέον λόγο να είναι απόλυτα ικανοποιημένος και χαρούμενος. Και αυτός δεν είναι άλλος από την επιστροφή του Πέδρο Τσιριβέγια.

Σχεδόν δύο μήνες μετά από τον τραυματισμό του (θλάση στο γαστροκνήμιο) ο Ισπανός χαφ επέστρεψε και έκανε τη διαφορά στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Ο Τσιριβέγια μπήκε με τεράστια όρεξη και διάθεση στο παιχνίδι, θα είχε «γράψει» και την ασίστ της σεζόν αν ο Βιλένα ήταν πιο προσεκτικός στο πλασέ του από το ύψος της μικρής περιοχής και είχε βρει δίχτυα.

Συγκεκριμένα, στο δεύτερο ημίχρονο, όταν το Τριφύλλι ανέβασε στροφές και βρήκε περισσότερες επιθετικές λύσεις, ο Τσιριβέγια είχε ενεργό ρόλο σχεδόν σε κάθε επικίνδυνη στιγμή. Η συμμετοχή του στην ανάπτυξη ήταν καθοριστική και έδειξε πόσο σημαντικός μπορεί να είναι για την ισορροπία της ομάδας.

Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από την μεγάλη ρεβάνς της Σεβίλλης κόντρα στη Μπέτις, όπου η παρουσία του Πέδρο Τσιριβέγια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.