Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Τα highlights της αναμέτρησης - Βίντεο

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Δείτε τα highlights από την αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την 25η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός είχε το μυαλό του στη ρεβάνς με την Μπέτις, με τον Ράφα Μπενίτεθ να κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα και να να προφυλάσει αρκετούς βασικούς του παίκτες, χάνοντας δύο βαθμούς στη Λεωφόρο κόντρα στον Παναιτωλικό.

Το Τριφύλλι σπατάλησε ένα ημίχρονο χωρίς να απειλήσει τους Αγρινιώτες, αλλά όταν στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή βρήκε απέναντί του έναν εντυπωσιακό Γεβγένι Κουτσερένκο.

Ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού έκανε πολλές σπουδαίες επεμβάσεις, διατηρώντας ως το τέλος το 0-0 στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 25η αγωνιστική της Super League.

