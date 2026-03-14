Super League: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού και πριν τις «μάχες» ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

Onsports Team

Αλλαγή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα προκάλεσαν οι πρώτες αναμετρήσεις της 25ης αγωνιστικής και κυρίως η εκτός έδρας νίκη 3-0 του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν πειστική εμφάνιση στην πρώτη «μάχη» της 25ης στροφής του πρωταθλήματος, μια και το απόγευμα του Σαββάτου (14/03) επιβλήθηκαν 3-0 του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε δύο φορές για τους Πειραιώτες (30’ και 70’) και άνοιξε σε σημαντικό βαθμό τον… δρόμο στους Πειραιώτες για το «διπλό», το οποίο «σφραγίστηκε» στις καθυστερήσεις με το εύστοχο πέναλτι του Χρήστου Μουζακίτη.

Έτσι, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέστρεψε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας 57 βαθμούς και είναι στο +1 από την ΑΕΚ και +3 από τον ΠΑΟΚ, στην μάχη του τίτλου, με τους δύο «Δικέφαλους» να έχουν ένα ματς λιγότερο. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Κυριακή (15/03) τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (19:30) και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό (18:00) στην Τούμπα.

Από εκεί και πέρα, σημαντική ευκαιρία για βαθιά βαθμολογική «ανάσα» έχασε ο Πανσερραϊκός, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Άρη στις Σέρρες, σ’ ένα ματς που ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα, οι «κίτρινοι» κινδυνεύουν να μπλέξουν με τα play outs.

Τέλος, στην Λάρισα, η ΑΕΛ και ο Αστέρας AKTOR έμειναν στο 1-1, ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει ικανοποιημένο κανέναν από τους δύο «μονομάχους». Ο Μπαρτόλο άνοιξε το σκορ στο 40’ με απ’ ευθείας φάουλ, αλλά ο Σαγκάλ ισοφάρισε στο 55’ με εύστοχο πέναλτι.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14 Μαρτίου

ΟΦΗ - Ολυμπιακός 0-3 (30', 70' Ελ Κααμπί, 92' Μουζακίτης)

Πανσερραϊκός - Άρης 0-0

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1 (55' πέν. Σαγκάλ - 40' Μπαρτόλο)

Κυριακή 15 Μαρτίου

16:00 Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ (Cosmote Sport 1HD)

18:00 ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός (Novasports Prime)

19:30 Ατρόμητος - ΑΕΚ (Novasports 2HD)

21:00 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1HD)

Η βαθμολογία (σε 24 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 57 -25 αγ.

2. ΑΕΚ 56

3. ΠΑΟΚ 54

4. Παναθηναϊκός 45

5. Λεβαδειακός 39

6. Άρης 30

7. ΟΦΗ 29 -25 αγ.

8. Ατρόμητος 28

9. Βόλος ΝΠΣ 28

10. Παναιτωλικός 24

11. Κηφισιά 24

12. ΑΕΛ 22 -25 αγ.

13. Αστέρας AKTOR 17 -25 αγ.

14. Πανσερραϊκός 16 -25 αγ.