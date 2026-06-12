Παναθηναϊκός AKTOR: Θέμα χρόνου να γεμίσει το T-Center για αγώνα που δε θα γίνει εκεί!
Sold Out σε ματς που δεν θα διεξαχθεί στο κλειστό της ομάδας τους, είναι έτοιμοι να κάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού – 13.000 θέσεις βρήκαν κατόχους μέσα σε λίγες ώρες.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά από απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ανοίγει τις πόρτες του Telekom Center Athens στον κόσμο. Για να δουν όλοι μαζί το Game 5 των τελικών της GBL, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.
Η ανταπόκριση των Παναθηναϊκών είναι τεράστια. Μέσα στις πρώτες τέσσερις ώρες που άνοιξε η διαδικασία των δωρεάν εισιτηρίων, έκαναν… φτερά 13.000. Οπότε οδηγούμαστε ολοταχώς σε sold out για αγώνα που δεν θα διεξαχθεί στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού.