Παναθηναϊκός AKTOR: Θέμα χρόνου να γεμίσει το T-Center για αγώνα που δε θα γίνει εκεί!

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά από απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ανοίγει τις πόρτες του Telekom Center Athens στον κόσμο. Για να δουν όλοι μαζί το Game 5 των τελικών της GBL, ο οποίος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό.

Η ανταπόκριση των Παναθηναϊκών είναι τεράστια. Μέσα στις πρώτες τέσσερις ώρες που άνοιξε η διαδικασία των δωρεάν εισιτηρίων, έκαναν… φτερά 13.000. Οπότε οδηγούμαστε ολοταχώς σε sold out για αγώνα που δεν θα διεξαχθεί στο «σπίτι» του Παναθηναϊκού.