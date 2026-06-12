Με συμμετοχή Τεντόγλου τα «Dromia 2026»

Με τη συμμετοχή κορυφάιων Ελλήνων και ξένων αθλητών θα διεξαχθούν τα φετινά Dromia στο Δημοτικό Στάδιο της Βάρης το προσεχές Σάββατο (13/6).

Το μεγάλο όνομα της διοργάνωσης είναι αναμφίβολα ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους διανύει μία ακόμη εξαιρετική σεζόν, έχοντας ήδη σημειώσει 8,49 μ. και μια σειρά δυνατών εμφανίσεων, που μαρτυρούν την άριστη κατάσταση του. Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι θα κυνηγήσει και πάλι ένα μεγάλο άλμα και γιατί όχι κι ένα φετινό ρεκόρ.

Στο μήκος θα αγωνιστεί και ο Νίκος Σταματονικολός με φετινό ρεκόρ 7,85 μ., ωστόσο στη Βάρη θα επιδιώξει να ξεπεράσει για πρώτη φορά φέτος το φράγμα των 8,00 μέτρων. Η διοργάνωση του ταιριάζει ιδιαίτερα, καθώς πέρσι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με άλμα στα 8,14 μ.

Στο ύψος ξεχωρίζει ο Αντώνης Μέρλος. Ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα μικρές ενοχλήσεις στη μέση, γεγονός που δεν του επέτρεψε να πετύχει τις επιδόσεις που θα ήθελε στους πρώτους αγώνες της χρονιάς.

Δυνατές παρουσίες θα έχουν και οι δρόμοι ταχύτητας, με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου να δίνουν το «παρών». Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου επέστρεψε δυναμικά μετά τον τραυματισμό της, πετυχαίνοντας 11.33 στα 100 μ. και 23.22 στα 200 μ. στα Παπαφλέσσεια, και στη Βάρη θα επιδιώξει να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις της. Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται και η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία θα κυνηγήσει τις πρώτες πραγματικά γρήγορες κούρσες της χρονιάς. Οι δύο αθλήτριες θα τρέξουν τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μέτρα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η παρουσία της 17χρονης Ελένης Ιακωβάκη στα 200 μ., η οποία θα επιδιώξει για πρώτη φορά στην καριέρα της να κατέβει τα 24.00. Η Δήμητρα Τσουκαλά απέσυρε τη συμμετοχή της από τη διοργάνωση, λόγω τραυματισμού. Το πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 θα απειλήσει στα 100 μ. η Αποστολία Αντωνάτου.

Στους άνδρες θα δώσουν το παρών τα κορυφαία ονόματα του αγωνίσματος. Οι Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Βασίλης Μυριανθόπουλος, Λάμπρος Βόλικας, Ιωάννης Νυφαντόπουλος, Θοδωρής Βροντινός, Δημήτρης Χρυσάφης, Γιάννης Βοσκόπουλος και Παναγιώτης Λαγάνης θα αγωνιστούν στη Βάρη με στόχο επιδόσεις που θα τους φέρουν ακόμη πιο κοντά στους βασικούς στόχους της θερινής περιόδου.

Στους άνδρες ξεχωρίζει ακόμη η παρουσία του Φέρντιναντ Ομανιάλα. Ο Κενυάτης σπρίντερ με ατομικό ρεκόρ 9.77 στα 100 μ. είναι ένας από τους ταχύτερους αθλητές στον κόσμο και ο πρώτος αθλητής της χώρας του που έσπασε το φράγμα των δέκα δευτερολέπτων. Απέναντί του θα βρεθεί ο Μπράντλεϊ Νκοάνα από τη Νότια Αφρική, ασημένιος Ολυμπιονίκης στα 4Χ100 μ. στο Παρίσι.

Ο Νκοάνα θα αγωνιστεί τόσο στα 100 μ. όσο και στα 200 μ., ενώ στα δύο αγωνίσματα θα συμμετάσχει και ο Ιταλός Εσεόσα Ντεσάλου, χρυσός Ολυμπιονίκης με την ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100 μ. της χώρας του στο Τόκιο.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα ΕΔΩ