Πανσερραϊκός - Άρης 0-0: Ο Αθανασιάδης σήκωσε… τοίχο και τον κράτησε… όρθιο

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Νέο… κάζο γλίτωσε ο Άρης στις Σέρρες, καθώς έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας (0-0) έπειτα από εξαιρετική εμφάνιση του Γιώργου Αθανασιάδη.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, αποτέλεσμα που δεν άφησε καμία από τις δύο ομάδες ικανοποιημένη. Ο Πανσερραϊκός έχασε την ευκαιρία να πάρει βαθμούς που θα τον βοηθούσαν στη μάχη της παραμονής, ενώ ο Άρης δεν κατάφερε για ακόμη μία αγωνιστική να «κλειδώσει» τη συμμετοχή του στα play offs για τις θέσεις 5-8.

Το πρώτο μέρος είχε λίγες καλές στιγμές. Στο 2’ ο Φέλτες εκτέλεσε φάουλ, όμως ο Αθανασιάδης αντέδρασε σωστά, ενώ στο 9’ ο Ράτσιτς δοκίμασε το πόδι του με την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Στο 27’ ο Μορόν έπεσε στην περιοχή ζητώντας πέναλτι, όμως ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Στο 36’ ο Πανσερραϊκός απείλησε με κεφαλιά του Τεσέιρα μετά από γέμισμα του Φέλτες, με τον Αθανασιάδη να μπλοκάρει δύσκολα. Τρία λεπτά αργότερα ο Άρης άγγιξε το γκολ, όταν το χαμηλό σουτ του Ντούντου σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι. Στο 45’ ο Τιναλίνι κράτησε το μηδέν για την ομάδα του, πραγματοποιώντας σπουδαία επέμβαση σε πλασέ του Αλφαρέλα.

Η «επανάληψη» ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία για τους γηπεδούχους, καθώς στο 52’ ο Αθανασιάδης απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Ίβαν, παραχωρώντας κόρνερ. Στο 60’ τα δεδομένα άλλαξαν, όταν ο Τεχέρο αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα επειδή ανέτρεψε τον Τεσέιρα που έβγαινε σε προφανή θέση για γκολ, αφήνοντας τον Άρη με δέκα παίκτες.

Οι Σερραίοι πίεσαν για το γκολ και στο 72’ ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε νέα μεγάλη επέμβαση σε γυριστό σουτ του Τεσέιρα, έπειτα από πλάγιο του Γκελασβίλι. Στο 76’ ο Ριέρα πέρασε κάθετα στον Ίβαν, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ. Ο Άρης απείλησε ξανά στο 79’, με τον Τιναλίνι να σταματά εντυπωσιακά το μονοκόμματο πλασέ του Χόνγκλα μετά από σέντρα του Ράτσιτς.

Στα τελευταία λεπτά ο Πανσερραϊκός συνέχισε να πιέζει και στο 87’ ο Αθανασιάδης έσωσε και πάλι την ομάδα του σε εξ επαφής προσπάθεια του Τεσέιρα. Παρά την εικόνα του αγώνα, ο Άρης λίγο έλειψε να «κλέψει» τη νίκη στις καθυστερήσεις, όταν στο 90’+3 ο Γιαννιώτας σημάδεψε το δοκάρι με αριστερό σουτ, ενώ αμέσως μετά ο Αθανασιάδης απέκρουσε και την κεφαλιά του Σοφιανού, κρατώντας το τελικό 0-0.

Διαιτητής: Σπύρος Ζαμπαλάς

Κόκκινη κάρτα: 60΄ Τεχέρο

Κίτρινες κάρτες: Ομεονγκά - Μεντίλ

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Tιναλίνι, Βόλνεϊ, Κάλινιν (63’ Γκελασβίλι), Ντε Μάρκο, Λύρατζης, Ομεονγκά (77’ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Τσαούσης, Ριέρα, Τεσέιρα, Ίβαν (92’ Μασκανάκης).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ροζ, Μεντίλ (89’ Φρίντεκ), Χόνγκλα, Ράτσιτς, Αλφαρέλα (77’ Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (63’ Δώνης), Ντούντου (63’ Φαντιγκά), Μορόν (77’ Κουάμε).