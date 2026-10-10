Athens Kallithea - Πανθρακικός 1-0: Τρίτη σερί νίκη για τους γηπεδούχους που ανέβηκαν στη 2η θέση

Την τρίτη της συνεχόμενη νίκη κατάφερε να πάρει η Athens Kallithea που ξεπέρασε το εμπόδιο του αξιόμαχου Πανθρακικού και σκαρφάλωσε στην 2η θέση της Super League 2 μετά από 6 αγωνιστικές.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα ήταν ανώτερη και παρά τις πολλές ευκαιριές που σπατάλησε κατάφερε τελικά να ανοίξει το σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με γκολ του Προβυδάκη.

Δεύτερη ήττα για την ομάδα της Κομοτηνής στο πρωτάθλημα, πάλι εκτός έδρας, δεν είχε καλή εικόνα όπως στα προηγούμενα ματς και μοιραία έφυγε με άδεια χέρια.

SUPERLEAGUE-2 / 2026-2027 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Athens Kallithea (Βαγγέλης Μόρας): Καστράτι, Σταματούλλας, Χουχούμης, Ματίγιεβιτς, Προβυδάκης, Γαρουφαλιάς (69' Τσανδάρης), Αναστασίου, Φαϊτάκης (78' Κοντονίκος), Βιγιαφάνες (62' Μπαουτίστα), Τσιριγώτης (69' Ρόμο), Μανιάς (62' Βάρκας)

Πανθρακικός (Γιάννης Αποστολίδης): Σγουρής, Πεχλιβανόπουλος (68' Κολλαράς), Γιανναράκης, Ζιούλης, Αναστασόπουλος (61' Ντουμάνης), Αθανασακόπουλος, Βουτσάς (61' Πατρόνι), Σαραντίδης, Γκορντεζιάνι (68' Παχούμης), Νότας, Τσίλεμ (83' Ζώνιος)