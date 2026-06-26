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Σημαντική ενίσχυση για τη Νίκη Βόλου: Ανακοίνωσε τον Παμλίδη

Σημαντική προσθήκη στην επιθετική της γραμμή έκανε η Νίκη Βόλου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Γιώργου Παμλίδη.

Σημαντική ενίσχυση για τη Νίκη Βόλου: Ανακοίνωσε τον Παμλίδη
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Την απόκτηση του Γιώργου Παμλίδη ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου, με την ομάδα της Μαγνησίας να επιθυμεί την άνοδο στη Super League 1 και να το δείχνει με κάθε της κίνηση.

Ο 32χρονος σέντερ φορ εξασφάλισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου την περασμένη σεζόν με την Καλαμάτα, μετρώντας συνολικά 23 συμμετοχές με απολογισμό 11 γκολ.

Θυμίζουμε πως η Νίκη Βόλου έχει ανανεώσει την συνεργασία της με τον Γιάννη Λουκίνα και πλέον με τον Γιώργο Παμλίδη θέλει να δημιουργήσει μια εκρηκτική επιθετική γραμμή.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργου Παμλίδη για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 32χρονος μεσοεπιθετικός, γεννημένος στις 13/11/1993 στην Κατερίνη, έχει ύψος 1.79 και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Θερμαϊκό Κορινού.

Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε με την ομάδα της Καλαμάτας, με την οποία την περσινή περίοδο στέφθηκε πρωταθλητής του Β’ Ομίλου, πανηγυρίζοντας την άνοδο και την κατάκτηση του Super Cup με τους Μεσσήνιους, στους οποίους κατέγραψε από το 2024 μέχρι και το τέλος της περασμένης σεζόν, 51 συμμετοχές με 17 τέρματα εκ των οποίων τα 11 τα πέτυχε την σεζόν που έφυγε.

Σε επίπεδο Football League και Super League 2 έχει αγωνιστεί επίσης με ΑΕΛ, Εργοτέλη, Κέρκυρα και ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ σε επίπεδο Super League 1, έχει αγωνιστεί επίσης με Εργοτέλη, Κέρκυρα, ΠΑΣ Γιάννινα, όπως και με τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Συνολικά στις επαγγελματικές κατηγορίες μετρά 270 αγώνες, 52 τέρματα και 20 ασίστ, ενώ έχει καταγράψει επίσης 22 παιχνίδια, 7 τέρματα και 2 ασίστ στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου εύχεται στον Γιώργο υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Μιλώντας στο nikifc.gr για τον ερχομό του στην ομάδα μας ο Γιώργος Παμλίδης σχολίασε:

«Δεν θα μπορούσα να μην είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αποτελώ μέλος ενός συλλόγου με μεγάλη ιστορία, προσδοκίες και φιλοδοξίες να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Η αγάπη των ανθρώπων της και ο τρόπος προσέγγισής τους με έκαναν να αποδεχθώ την πρότασή τους χωρίς δεύτερες σκέψεις. Εύχομαι να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τους νέους μου συμπαίκτες, προκειμένου να κάνουμε τη Νίκη Βόλου ακόμη μεγαλύτερη».

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