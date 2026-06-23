Οριστικά στη Super League 2 ο Πύργος - Απορρίφθηκε η έφεση του Άρη Πετρούπολης

Τελεσίδικα στη Super League 2 ο Πύργος.

Οριστικά στη Super League 2 ο Πύργος - Απορρίφθηκε η έφεση του Άρη Πετρούπολης
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Και επίσημα στη Super League 2 της νέας αγωνιστικής περιόδου θα συμμετάσχει ο ΠΑΣ Πύργος, καθώς η υπόθεση που εκκρεμούσε ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ έκλεισε οριστικά υπέρ της ομάδας της Ηλείας.

Η Επιτροπή Εφέσεων απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα μπαράζ ανόδου ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος και τη Ζάκυνθο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ είχε επιβάλει στον ΠΑΣ Πύργος χρηματικό πρόστιμο και ποινή διεξαγωγής αγώνων κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς να προχωρήσει σε βαρύτερες κυρώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την άνοδο της ομάδας.

Με την απόρριψη της έφεσης, η αρχική απόφαση παραμένει σε ισχύ και η άνοδος του ΠΑΣ Πύργος στη Super League 2 επικυρώνεται οριστικά, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα των τελευταίων εβδομάδων.

Η ανακοίνωση

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

Απορρίπτει, ως αβάσιμη, την έφεση του εκκαλούντος αθλητικού σωματείου ΠΑΣ Πύργος κατά της 520/4.6.2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.

Απορρίπτει την 12139/08.06.2026 έφεση του αθλητικού σωματείου ΑΣ Άρης Πετρούπολης κατά της 520/2026 απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο. ως απαράδεκτη».

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