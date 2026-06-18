· Άρης · Καλαμάτα · Πανσερραϊκός

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε φιλικά με Καλαμάτα και Άρη

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός γνωστοποίησε δύο φιλικά προετοιμασίας απέναντι σε Καλαμάτα και Άρη.

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε φιλικά με Καλαμάτα και Άρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Πανσερραϊκού, καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρησή του.

Οι Σερραίοι ανακοίνωσαν δύο από τις φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, με αντιπάλους την Καλαμάτα και τον Άρη.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός στο πλαίσιο του προγραμματισμού της προετοιμασίας της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και την συμμετοχή της στην Super League2, ανακοινώνει τη διεξαγωγή των παρακάτω φιλικών αγώνων:

02/08/2026 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

05/08/2026 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας μας, όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ η λίστα των φιλικών αγώνων θα ενημερώνεται με τις προσθήκες που θα υπάρχουν».

COMMENTS
LATEST NEWS
22:42 SUPER LEAGUE 2

Νέος προπονητής του Αστέρα AKTOR Β' ο Γιάννης Κοντοές

22:13 SUPER LEAGUE 2

Νίκη Βόλου: Ανακοινώθηκε ο Βασίλης Μάντζης

22:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ιβοριανός Γουαχί έλαβε άδεια εισόδου στον Καναδά - Παίζει κόντρα στη Γερμανία

21:45 MUNDIAL

LIVE Ελβετία - Βοσνία

21:31 EUROLEAGUE

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Το σπίτι μου είναι ο Παναθηναϊκός»

21:24 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Τα highlights του αγώνα

21:22 ΣΠΟΡ

Συνεχίζουν στον Ολυμπιακό οι Πασσιάς και Κανιέτε

21:07 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οι ενδεκάδες του Ελβετία – Βοσνία

20:59 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική 1-1: Ο Μοκοένα απάντησε στο γκολ του Σαντίλεκ και άφησε τα πάντα ανοιχτά

20:55 MUNDIAL

Τσεχία - Νότια Αφρική: Ισοφάρισε σε 1-1 από την άσπρη βούλα ο Μοκοένα (video)

20:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Οριστικά εκτός με Αϊτή ο Νεϊμάρ – Πότε θα είναι έτοιμος να επιστρέψει

20:35 SUPER LEAGUE

«Εξετάζει την περίπτωση του Σανταμαρία ο ΠΑΟΚ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας