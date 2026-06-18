Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε φιλικά με Καλαμάτα και Άρη

Ένα ξεχωριστό φιλικό παιχνίδι περιλαμβάνει το πρόγραμμα προετοιμασίας του Πανσερραϊκού, καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης θα βρεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του λίγους μόλις μήνες μετά την αποχώρησή του.

Οι Σερραίοι ανακοίνωσαν δύο από τις φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσουν κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας τους, με αντιπάλους την Καλαμάτα και τον Άρη.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός στο πλαίσιο του προγραμματισμού της προετοιμασίας της για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και την συμμετοχή της στην Super League2, ανακοινώνει τη διεξαγωγή των παρακάτω φιλικών αγώνων:

02/08/2026 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ

05/08/2026 ΑΡΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής του βασικού σταδίου προετοιμασίας της ομάδας μας, όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα, ενώ η λίστα των φιλικών αγώνων θα ενημερώνεται με τις προσθήκες που θα υπάρχουν».