Επίσημα στον πάγκο της Athens Kallithea ο Βαγγέλης Μόρας, με την ομάδα των νοτίων προαστίων να ανακοινώνει την πρόσληψή του.

Ο έμπειρος προπονητής και πρώην διεθνής αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον σύλλογο, ο οποίος τον καλωσόρισε με μία μακρυσκελή ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Μόρας ανέλαβε καθήκοντα προπονητή της πρώτης ομάδας.

Ο 44χρονος πρώην Έλληνας διεθνής σέντερ μπακ διετέλεσε προπονητής της εθνικής ομάδας Νέων (Κ19) τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ πρόσφατα οδήγησε την ομάδα στη φάση ελίτ των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ19 2026 της UEFA.

Ως προπονητής, ο Μόρας πανηγύρισε την άνοδο στη Super League 2 με τον Εθνικό Νέου Κεραμιδίου τη σεζόν 2023/24, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει προπονητής του Απόλλωνα Λάρισας και της Ελασσόνας.

Ως ποδοσφαιριστής, ο Μόρας αγωνίστηκε στο απόγειο της καριέρας του στο ιταλικό ποδόσφαιρο, μετρώντας 181 συμμετοχές στη Serie A και 86 στη Serie B με τις Bologna, Cesena, Verona και Bari, όπου έπαιξε υπό την καθοδήγηση προπονητών όπως οι Siniša Mihajlović, Alberto Malesani, Andrea Mandorlini και Luigi Delneri. Είχε, επίσης, μια σύντομη θητεία στην Premier League με την Swansea City υπό τον Brendan Rodgers.

Γεννημένος στη Λάρισα, ο Μόρας ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα της γενέτειράς του, την ΑΕΛ, πέρασε δύο σεζόν στην Προοδευτική και στη συνέχεια εντάχθηκε στην ΑΕΚ, όπου κατέκτησε δύο φορές τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και αγωνίστηκε στο Champions League για τέσσερις σεζόν, υπό τις οδηγίες των Dušan Bajević, Fernando Santos και Lorenzo Serra Ferrer, πριν μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ο Μόρας ολοκλήρωσε την καριέρα του επιστρέφοντας στην Ελλάδα και αγωνιζόμενος στον Παναιτωλικό, τη Λάρισα και τον Απόλλωνα Λάρισας, φτάνοντας συνολικά τις 145 συμμετοχές στη Super League.

Ως διεθνής, ο Μόρας κατέγραψε 27 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και ήταν μέλος της 23μελούς αποστολής για το 2014 FIFA World Cup.

Καλωσήρθες, Βαγγέλη».