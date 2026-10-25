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Μπράιτον: Στα ραντάρ τριών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων ο Βούσκοβιτς

Ο Λούκα Βούσκοβιτς εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην Μπράιτον, προσελκύοντας το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου, της Τσέλσι και της Μπαρτσελόνα.

Μπράιτον: Στα ραντάρ τριών μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων ο Βούσκοβιτς
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Η εντυπωσιακή παρουσία του Λούκα Βούσκοβιτς έχει τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπράιτον να βλέπει την επένδυσή της στον νεαρό Κροάτη να αποδίδει καρπούς.

Οι «γλάροι» απέκτησαν τον 19χρονο αμυντικό το καλοκαίρι, καταβάλλοντας 54 εκατομμύρια ευρώ. Οι εμφανίσεις του, ωστόσο, έχουν ήδη δημιουργήσει προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της χρηματιστηριακής του αξίας.

Ο Βούσκοβιτς έχει καταγράψει 12 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και μία ασίστ, δείχνοντας πως διαθέτει σημαντικά περιθώρια εξέλιξης. Οι επιδόσεις του έχουν προσελκύσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου, της Τσέλσι και της Μπαρτσελόνα. Προς το παρόν, πάντως, η Μπράιτον δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να μπει σε συζητήσεις για την παραχώρησή του.

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