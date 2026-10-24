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Η Λάτσιο «λύγισε» την Πάρμα και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A

Η Λάτσιο νίκησε με 2-1 την Πάρμα στο «Ολίμπικο» και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A.

Η Λάτσιο «λύγισε» την Πάρμα και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A
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Η Λάτσιο συνέχισε την πορεία της στην κορυφή της Serie A, επικρατώντας με 2-1 της Πάρμα στο «Ολίμπικο», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Ο Χρήστος Μανδάς βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «λατσιάλι», οι οποίοι εξασφάλισαν τη νίκη με δύο γκολ μέσα σε επτά λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, καθώς το γκολ του Ίσακσεν στο 41ο λεπτό δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ. Η ομάδα της Ρώμης ανέβασε την απόδοσή της μετά την ανάπαυλα και βρήκε τη λύση στο 51’, όταν ο Κένεθ Τέιλορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Επτά λεπτά αργότερα, στο 58’, το αυτογκόλ του Ντιέγκο Κάρλος έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λάτσιο, η οποία απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα για την κατάκτηση των τριών βαθμών. Η Πάρμα κατάφερε να μειώσει στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1, χωρίς όμως να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

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