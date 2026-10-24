· Παναθηναϊκός

Η EuroLeague ανέβασε Γιώργο Καρλαύτη – «Είμαι τεράστιος φαν του Παναθηναϊκού»

Ο Έλληνας σταρ του NFL μίλησε για το «τριφύλλι» και ξεχώρισε τον Ματίας Λεσόρ ως έναν απ’ τους αγαπημένους του παίκτες. 

Η EuroLeague ανέβασε Γιώργο Καρλαύτη – «Είμαι τεράστιος φαν του Παναθηναϊκού»
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Άσος των Κάνσας Σίτι Τσιφς στο NFL. Ο Γιώργος Καρλαύτης έχει κερδίσει δύο Super Bowl και βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματος στις ΗΠΑ. Ως Έλληνας, όμως, η… καρδούλα του έχει και διαφορετικά αθλήματα. Όπως το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Παράλληλα, ποτέ δεν έκρυψε πως στις φλέβες του κυλά «πράσινο» αίμα!

Ήταν καλεσμένος στο beIN SPORTS France και πέρα απ’ του NFL, ρωτήθηκε για το «τριφύλλι». Μάλιστα επισήμανε πως παρακολουθεί λίγο περισσότερο μπάσκετ. Ο Γάλλος παρουσιαστής του ζήτησε να διαλέξει αγαπημένο του παίκτη και είπε πως του αρέσει πολύ ο Ματίας Λεσόρ.

Χαρακτηριστικά είπε ο Καρλαύτης:

«Ναι είμαι τεράστιος φαν του Παναθηναϊκού. Παρακολουθώ και μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στο μπάσκετ, στην EuroLeague, αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν. Ο Ματίας Λεσόρ είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας από τους αγαπημένους μου. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την ομάδα φέτος».

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