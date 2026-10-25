Ο Άλβαρες έκρινε την αναμέτρηση και κράτησε την Ατλέτικο κοντά στην κορυφή

Η Ατλέτικο Μαδρίτης χρειάστηκε να παλέψει μέχρι τέλους, όμως κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, πανηγυρίζοντας την έκτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής.

Το παιχνίδι ήταν αμφίρροπο, με τη Ντεπορτίβο να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε και να κρατά το μηδέν στο πρώτο ημίχρονο. Τη λύση για τους γηπεδούχους έδωσε ο Χούλιαν Άλβαρες στο 47ο λεπτό, όταν αξιοποίησε την εξαιρετική ασίστ του Γκριμάλντο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση, με τον Αργεντινό επιθετικό να σκοράρει σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν.

Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ πήρε σπουδαίο διπλό στην έδρα της Βαλένθια με 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 38' με πέναλτι του Ποπέλου, όμως ο Φρίμαν ισοφάρισε στο 69' και ο Μικαουτάντζε διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90'+6'.

Με ανατροπή επικράτησε με 2-1 και η Ράσινγκ Σανταντέρ απέναντι στην Εσπανιόλ, χάρη στα γκολ των Μπελοσιάν στο 69' και Ζαμπιρί στο 84'. Τέλος, η Έλτσε πέρασε με άνεση από την έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο, επικρατώντας με 3-0.

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (23/10)

Αλαβές-Μάλαγα 1-1

Σάββατο (24/10)

Ράγιο Βαγεκάνο-Έλτσε 0-3

Ράσινγκ-Εσπανιόλ 2-1

Βαλένθια-Βιγιαρεάλ 1-2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 1-0

Κυριακή (25/10)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Χετάφε (15:00)

Θέλτα-Μπέτις (17:15)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Λέβαντε (19:30)

Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (26/10)

Σεβίλλη-Οσασούνα (22:00)