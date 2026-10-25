Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ κάνει τα πράγματα να φαίνονται απλά!

Η ΑΕΚ έκανε αυτό που έχει μάθει να κάνει με αξιοθαύμαστη συνέπεια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυριάρχησε, έβαλε πέντε γκολ στον Παναιτωλικό, θα μπορούσε να πετύχει ακόμη περισσότερα και έστειλε το δικό της μήνυμα ενόψει της συνέχειας, που την περιμένει πρόγραμμα «φωτιά».

Μια εμφάνιση που, με βάση τα φετινά δεδομένα, δεν αποτελεί έκπληξη κι αυτό ακριβώς είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς το 5-0 ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά αποτελεσμάτων που προκαλούν εντύπωση. Η ΑΕΚ μετράει επτά νίκες σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια, με απολογισμό 30-1 στα γκολ. Από τον Ηρακλή και τον Άρη μέχρι τον Πανσερραϊκό και τον ΟΦΗ, η εικόνα είναι πάνω-κάτω η ίδια: υψηλή ένταση, ποικιλία στην επίθεση, γκολ και μια ομάδα που συνήθως λύνει νωρίς την εξίσωση της νίκης.

Απέναντι στον Παναιτωλικό, η «Ένωση» έβαλε τις βάσεις από το πρώτο ημίχρονο, βρίσκοντας τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και δημιουργώντας αρκετές ακόμη επικίνδυνες καταστάσεις. Το σκορ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αφού η ΑΕΚ έφτανε με διαφορετικούς τρόπους στην αντίπαλη περιοχή, είτε μέσα από οργανωμένες επιθέσεις είτε στο τρανζίσιον και στις στατικές φάσεις. Το τέταρτο γκολ του Βάργκα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έδωσε ακόμη μεγαλύτερη άνεση, ενώ ο Ζούμπκοφ έβαλε την υπογραφή του στο τελικό σκορ.

Δεδομένα ένα στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε είναι η παρουσία του Κοϊτά από τη δεξιά πλευρά, όπου έδειξε ξανά πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει, αλλά και τη σταθερά ανοδική πορεία του Πήλιου. Παράλληλα, τέτοια παιχνίδια δίνουν στον Νίκολιτς την ευκαιρία να μοιράσει τον χρόνο συμμετοχής, να ενεργοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές και να βοηθήσει παίκτες όπως ο Ζούμπκοφ να βρουν ακόμη καλύτερο ρυθμό και να ενταχθούν περισσότερο στη λειτουργία της ομάδας.

Υπάρχει, όμως, κάτι που ξεπερνά το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ έφτασε τα 31 διαδοχικά παιχνίδια πρωταθλήματος χωρίς ήττα, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του συλλόγου, που είχαν καταγράψει οι ομάδες του Τσαϊκόφσκι το 1978 και του Μπάγεβιτς το 1993. Δεν είναι μια απλή στατιστική λεπτομέρεια. Είναι ένα επίτευγμα που τοποθετεί την ομάδα του Νίκολιτς δίπλα σε δύο σπουδαίες εκδόσεις της ΑΕΚ και αποτυπώνει τη δουλειά που γίνεται εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να γίνει μια υπενθύμιση: Η κριτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά η αξιολόγηση μιας ομάδας δεν μπορεί να αλλάζει ολοκληρωτικά από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οι δύο ήττες στο Champions League στην Αγγλία, δεν ακυρώνουν όσα έχει καταφέρει η ΑΕΚ ούτε εξαφανίζουν την πρόοδο που έχει παρουσιάσει. Ούτε, φυσικά, σημαίνουν ότι δεν υπάρχουν αδυναμίες ή περιθώρια βελτίωσης. Σημαίνουν απλώς ότι κάθε διοργάνωση και κάθε παιχνίδι απαιτούν διαφορετική ανάγνωση.

Η ΑΕΚ έχει αποδείξει ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια μπορεί να επιβληθεί με ποδόσφαιρο που συνδυάζει αποτελεσματικότητα και θέαμα. Το επόμενο βήμα είναι να μεταφέρει αυτή τη σταθερότητα κι εκτός έδρας, εκεί όπου οι απώλειες με την Κηφισιά και τον Αστέρα Τρίπολης έχουν αφήσει βαθμούς πίσω. Το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, τόσο βαθμολογικά, όσο και για την ευκαιρία να ξεπεράσει το ιστορικό όριο των 31 αγώνων χωρίς ήττα. Πρώτα, βέβαια, υπάρχει ο ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας, μεσοβδόμαδα…

Σε περίπτωση που δει κάποιος τη συνολική εικόνα, θα αντιληφθεί ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με ξεκάθαρο αγωνιστικό σχέδιο, ποδοσφαιριστές που το υπηρετούν και μια έδρα στην οποία οι αντίπαλοι δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Στοιχεία που μπορούν να την οδηγήσουν στο «back-to-back»!

Η Νέα Φιλαδέλφεια έχει γίνει το σημείο αναφοράς της φετινής ΑΕΚ και το 5-0 επί του Παναιτωλικού ήταν ακόμη μία επιβεβαίωση. Τώρα, όμως, έρχεται η ώρα να αποδείξει ότι μπορεί να είναι εξίσου πειστική και μακριά από αυτήν, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες θα δώσει δύο ντέρμπι, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

ΥΓ. Η ΑΕΚ είχε εκφραστεί επίσημα για τα κακώς κείμενα του ελληνικού μπάσκετ από το 2022 και το σκάνδαλο που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες αποτελεί για την ίδια μια πρώτη δικαίωση. Ο «Ανένδοτος» συνεχίζεται για την «Ένωση» «μέχρι την τελική δικαίωση», όπως υπογράμμισε κι η ίδια στην ανακοίνωσή της.