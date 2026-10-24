AEK – Παναιτωλικός: Η νέα «κιτρινόμαυρη» πινελιά στην Allwyn Arena

Η ΑΕΚ επιστρέφει «σπίτι» της, μετά από μια εβδομάδα παρουσίας στην Αγγλία, για τους αγώνες της League Phase του Champions League.

Οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα, υποδεχόμενοι τον Παναιτωλικό στην Allwyn Arena.

Στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας προστέθηκε μια «κιτρινόμαυρη» πινελιά, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της ομάδας στο Νησί. Στο σημείο που βρίσκονται οι σουίτες, ακριβώς πάνω από τα δημοσιογραφικά, προστέθηκε ένα φωτεινό «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ENΩCIC KΩNSTANTINOYΠOΛEΩC».

Επίσης, τοποθετήθηκε νέα φισούνα, η οποία πλέον είναι μαύρη με το όνομα της ΑΕΚ στα πλάγια.