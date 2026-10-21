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Μπαρτσελόνα: «Πλήγμα» με τον Ντάνι Όλμο - Χάνει το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

Χάνούν για το επόμενο διάστημα τον Ισπανό μέσο οι Καταλανοί.

Μπαρτσελόνα: «Πλήγμα» με τον Ντάνι Όλμο - Χάνει το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης
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Η ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, δεν ήταν η μοναδική αρνητική εξέλιξη για την Μπαρτσελόνα, καθώς οι Καταλανοί θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ντάνι Όλμο για περίπου έναν μήνα.

Ο Ισπανός μέσος αποχώρησε τραυματίας στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τον Φερμίν Λόπεθ να περνά στη θέση του στο 27ο λεπτό. Μία ημέρα αργότερα, την Τετάρτη (21/10), η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε επίσημα πως οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής έδειξαν ρήξη στον αριστερό προσαγωγό.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του καταλανικού συλλόγου, ο Όλμο αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες, γεγονός που τον θέτει εκτός από σημαντικές αναμετρήσεις της ομάδας του Χάνσι Φλικ.

Ανάμεσα στα παιχνίδια που θα χάσει βρίσκεται και το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (25/10, 22:00), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga. Πρόκειται για σημαντική απουσία για τους «μπλαουγκράνα», οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν την απώλεια ενός ακόμη βασικού ποδοσφαιριστή τους σε μια απαιτητική περίοδο της σεζόν.

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Μπαρτσελόνα: «Πλήγμα» με τον Ντάνι Όλμο - Χάνει το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

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