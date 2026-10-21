· Παναθηναϊκός

GEAS - Παναθηναϊκός 65-75: «Πράσινο» διπλό στην Ιταλία με πρωταγωνίστριες Μπετζέντι και Κέιβ

Ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση το δεύτερο δεκάλεπτο, ήταν καλύτερος και πήρε τη νίκη στην έδρα της GEAS με σκορ 65-75 στη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup Γυναικών.

GEAS - Παναθηναϊκός 65-75: «Πράσινο» διπλό στην Ιταλία με πρωταγωνίστριες Μπετζέντι και Κέιβ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στην GEAS, δείχνοντας χαρακτήρα και πραγματοποιώντας μια σπουδαία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Παρότι βρέθηκε να κυνηγά το σκορ, η ομάδα της Σελέν Ερντέμ ανέβασε την απόδοσή της στην τρίτη περίοδο και έφτασε σε μια νίκη με διαφορά δέκα πόντων.

Η GEAS μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και με δύο τρίποντα της Μάντισον προηγήθηκε με 8-3 στο 3ο λεπτό. Η Κριμίλη απάντησε από την περιφέρεια, ενώ η Μπετζέντι και η Κέιβ ανέλαβαν δράση, βοηθώντας τον Παναθηναϊκό να ανατρέψει την κατάσταση. Οι «πράσινες» έτρεξαν σερί 12-0, μετατρέποντας το 12-6 σε 12-18 και παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα της Ερντέμ έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (17-27), όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η πίεση των γηπεδούχων στην άμυνα, τα λάθη του Παναθηναϊκού και η αδυναμία του να ελέγξει τα ριμπάουντ επέτρεψαν στην ιταλική ομάδα να επιστρέψει.

Η GEAS ξεκίνησε την τρίτη περίοδο με ένα νέο ξέσπασμα, φτάνοντας στο +11 (50-39) με την Ουάιτ. Εκεί, όμως, ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση, με την Μπετζέντι να παίρνει την ομάδα στις πλάτες της. Η Αμερικανίδα ευστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα, μειώνοντας τη διαφορά, ενώ η Πρινς και η Κριμίλη συνέβαλαν στην επιστροφή των «πρασίνων». Η Μπετζέντι συνέχισε να δίνει λύσεις, ενώ η Φόρμαν βοήθησε την ομάδα της να ολοκληρώσει ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, παίρνοντας ξανά το προβάδισμα.

Στην τελευταία περίοδο, η Κέιβ ανέλαβε δράση και με συνεχόμενους πόντους διατήρησε τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού. Οι «πράσινες» έφτασαν στο +9 (55-64), με την Κριμίλη να δημιουργεί και την Αμερικανίδα να εκτελεί αποτελεσματικά. Το τελικό 75-65 έδωσε στον Παναθηναϊκό τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο EuroCup Γυναικών, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του δυναμική.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 41-35, 53-58, 65-75.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:00 STORIES

Match Μode Live: Με guest Λεωνίδα Bόκολο και όλες τις εξελιξεις γύρω από το σκάνδαλο στο μπάσκετ

22:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Ουλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

22:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

GEAS - Παναθηναϊκός 65-75: «Πράσινο» διπλό στην Ιταλία με πρωταγωνίστριες Μπετζέντι και Κέιβ

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: «Πλήγμα» με τον Ντάνι Όλμο - Χάνει το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

21:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι μάρτυρες-κλειδιά κι όσα ακολουθούν για Λιόλιο και τους άλλους συλληφθέντες

21:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -15, αλλά γνώρισε την ήττα από την Τζίκι

21:44 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά

21:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Ο Κολοσσός «λύγισε» στην παράταση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η συγγνώμη του Σάκοτα στον κόσμο της ΑΕΚ: «Η ήττα αυτή ήταν ντροπιαστική»

21:25 CONFERENCE LEAGUE

Προπονητής Καϊράτ: «Θα αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση με θάρρος και πειθαρχία»

21:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Μπατούμι 91-76: Άνετη νίκη και βήμα πρόκρισης στο FIBA Europe Cup

21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Τα highlights από τη «βαριά» ήττα της «Ένωσης» στο BCL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας