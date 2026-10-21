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FIBA Europe Cup: Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -15, αλλά γνώρισε την ήττα από την Τζίκι

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -15 και έφτασε μια ανάσα από μια σπουδαία ανατροπή, όμως ηττήθηκε με 86-85 από την Τζίκι Βαρσοβίας στο Ιβανώφειο.

FIBA Europe Cup: Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -15, αλλά γνώρισε την ήττα από την Τζίκι
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Ο Ηρακλής δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα του, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε για να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση. Η Τζίκι Βαρσοβίας είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και έφτασε μέχρι το +15 (40-55) στο 25ο λεπτό, δυσκολεύοντας σημαντικά την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς.

Ωστόσο, ο «Γηραιός» δεν παράτησε το παιχνίδι και με αντεπίθεση διαρκείας επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης, μετατρέποντας το φινάλε σε πραγματικό θρίλερ. Ένα λεπτό πριν από τη λήξη, ο Ντόντρεζ Στάιλς ευστόχησε σε τρίποντο, δίνοντας προβάδισμα 85-83 στον Ηρακλή. Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στα 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, όταν ο Όστιν Λουκ ισοφάρισε σε 85-85 με καλάθι κοντά στο καλάθι.

Στην τελευταία κρίσιμη φάση, ο Οσούν Οσουνίγι κέρδισε φάουλ και ευστόχησε στη δεύτερη από τις δύο ελεύθερες βολές του, διαμορφώνοντας το τελικό 86-85. Ο Τζέιλεν Λεκιού επιχείρησε να χαρίσει τη νίκη στον Ηρακλή με τρίποντο στην τελευταία επίθεση, αλλά η προσπάθειά του δεν βρήκε στόχο.

Πρώτος σκόρερ του Ηρακλή ήταν ο Τζέιλεν Λεκιού με 19 πόντους, ενώ ο Ντόντρεζ Στάιλς πρόσθεσε 14. Ο Μαστρογιαννόπουλος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 8 ασίστ. Για την Τζίκι Βαρσοβίας, ο Οσούν Οσουνίγι σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Κουάν Τζάκσον ακολούθησε με 15.

Τα δεκάλεπτα: 20-19, 34-41, 55-60, 85-86.

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