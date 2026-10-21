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Προμηθέας – Μπατούμι 91-76: Άνετη νίκη και βήμα πρόκρισης στο FIBA Europe Cup

Ο Προμηθέας Πάτρας επικράτησε 91-76 της Μπατούμι για την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, έφτασε τις δύο νίκες στον πρώτο όμιλο και ενίσχυσε τη θέση του στη μάχη για την πρόκριση.

Προμηθέας – Μπατούμι 91-76: Άνετη νίκη και βήμα πρόκρισης στο FIBA Europe Cup
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Ο Προμηθέας Πάτρας εκμεταλλεύτηκε την έδρα του και ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπατούμι, καταγράφοντας τη δεύτερη νίκη του στη φετινή διοργάνωση. Οι Πατρινοί ανέβηκαν στο 2-1 στον πρώτο όμιλο του FIBA Europe Cup, κάνοντας ένα σημαντικό βήμα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Η Μπατούμι πήρε το προβάδισμα, αλλά ο Προμηθέας αντέδρασε

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν πιο αποτελεσματικά την αναμέτρηση και κατάφεραν να κλείσουν την πρώτη περίοδο έχοντας διαφορά επτά πόντων (23-30). Ο Χόουελ με εννέα πόντους και ο Βάσμαν με επτά αποτέλεσαν τις βασικές επιθετικές επιλογές της Μπατούμι, ενώ από την πλευρά του Προμηθέα ξεχώρισε ο Νίκος Δίπλαρος, ο οποίος σημείωσε 11 πόντους, με τρία εύστοχα τρίποντα.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι παίκτες του Προμηθέα ανέβασαν την έντασή τους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μείωσαν σε 33-35, για να περάσουν στη συνέχεια μπροστά με 40-35. Ο Άρμς και ο Κόλεμαν έδωσαν σημαντικές λύσεις, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τον έλεγχο της αναμέτρησης.

Η ομάδα της Πάτρας διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 54-48. Ο Άρμς και ο Γουίλιαμς σημείωσαν από 10 πόντους στη δεύτερη περίοδο, ενώ για την Μπατούμι οι Οκλιχικίτζε και Μουγκάντα προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ.

Ο Προμηθέας ανέβασε τη διαφορά μετά την ανάπαυλα

Μετά την επιστροφή των δύο ομάδων στο παρκέ, οι Πατρινοί συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και άρχισαν να χτίζουν μεγαλύτερη διαφορά. Ο Γουίλιαμς παρέμεινε ιδιαίτερα αποτελεσματικός, βοηθώντας τον Προμηθέα να φτάσει στο 63-52 και να αποκτήσει διψήφιο προβάδισμα.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και στο υπόλοιπο της τρίτης περιόδου, με τον Κουλμπόκα να προστίθεται στους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 75-63, αφήνοντας τον Προμηθέα σε θέση ισχύος ενόψει της τελικής ευθείας.

Κυριάρχησε μέχρι το τέλος και έφτασε στη νίκη

Στην τελευταία περίοδο, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 17 πόντους (84-67), καθώς ο Προμηθέας συνέχισε να βρίσκει λύσεις στην επίθεση και να περιορίζει τις επιλογές της Μπατούμι.

Ο Γουίλιαμς και ο Κουλμπόκα συνέχισαν να δίνουν τον τόνο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 και 18 πόντους αντίστοιχα. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική στην προσπάθεια των Πατρινών, οι οποίοι έφτασαν τελικά στην επικράτηση με 91-76.

Από την πλευρά της Μπατούμι, ο Βάσμαν με 15 πόντους και ο Λομίτζε στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησαν να αλλάξουν την εικόνα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Η ομάδα από τη Γεωργία παρέμεινε χωρίς νίκη στο FIBA Europe Cup, σε αντίθεση με τον Προμηθέα, που έκανε ένα ακόμη βήμα προς την πρόκριση.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-30, 54-48, 75-63, 91-76

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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