FIBA Europe Cup: Ο Κολοσσός «λύγισε» στην παράταση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ο Κολοσσός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα. Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από τις σκληρές άμυνες και την αστοχία των δύο ομάδων, με τους Ροδίτες να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά με 21-15 και να διατηρούν το προβάδισμά τους μέχρι το ημίχρονο, όταν το σκορ ήταν 41-37.

Ο Γιώργος Καμπερίδης έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, βρίσκοντας στόχο από την περιφέρεια. Ωστόσο, η Σπόρτινγκ ανέβασε την απόδοσή της στο τέταρτο δεκάλεπτο και, με τον Τζάβιαρ Ντέιβις να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, πέρασε μπροστά με 63-59 στο 35ο λεπτό.

Ο Κολοσσός δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και έμεινε κοντά στο σκορ. Με το παιχνίδι να κρίνεται στις λεπτομέρειες, ο Μάνιον πέτυχε ένα καθοριστικό καλάθι 44 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 66-65. Οι τελευταίες κατοχές ήταν δραματικές και η Σπόρτινγκ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 66-66, στέλνοντας την αναμέτρηση στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο, οι δύο ομάδες έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, με το σκορ να παραμένει χαμηλά. Ο Κολοσσός έδειχνε να βρίσκεται κοντά σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη, όμως η Σπόρτινγκ βρήκε τις λύσεις στο φινάλε.

Δύο καλάθια από τους Αμαράντε και Κρουζ μέσα σε μόλις εννέα δευτερόλεπτα άλλαξαν τα δεδομένα και έδωσαν στους Πορτογάλους το προβάδισμα. Ο Κολοσσός δεν μπόρεσε να απαντήσει και γνώρισε την ήττα με 71-69, χάνοντας στις λεπτομέρειες ένα παιχνίδι που διεκδίκησε μέχρι τέλους.

Τα δεκάλεπτα: 16-21, 37-41, 52-51, 66-66, 71-69.