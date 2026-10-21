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ΠΑΟΚ – Ουλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν των Γερμανών για το EuroCup στο PAOK Sports Arena, αφήνοντας πίσω τους την ήττα στη Λιθουανία. 

ΠΑΟΚ – Ουλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»
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Το «στραβοπάτημα» κόντρα στη Λιετκαμπέλις, έμεινε στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές νίκες, επικρατώντας της Ούλμ στο PAOK Sports Arena με 87-78.

To ρεκόρ του «Δικέφαλου» ανέβηκε στο 3-1 και «έπιασε» τη Λιετκαμπέλις, προσπερνώντας την Ουλμ που έπεσε πλέον στο 2-2 στο Group D.

Η αναμέτρηση ήταν κλειστή στη μεγαλύτερη διάρκειά της, χωρίς μεγάλες διαφορές για τους γηπεδούχους. Η Ουλμ στην τελική ευθεία του ματς μείωσε στους 2 πόντους (68-66) αλλά η ποιότητα του ΠΑΟΚ τον οδήγησε με ασφάλεια στην εξασφάλιση της νίκης.

Κορυφαίος σε ακόμη ένα ματς ο Τζέντι Όσμαν, με 21 πόντους παρά τα 0/4 τρίποντα. Ακολούθησε ο Ταϊρί με 19, ενώ ο Φόστερ είχε 10. Από τους ηττημένους, ο Σιμς με 17 ήταν πρώτος σκόρερ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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