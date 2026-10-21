ΠΑΟΚ – Ουλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

Το «στραβοπάτημα» κόντρα στη Λιετκαμπέλις, έμεινε στο παρελθόν για τον ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές νίκες, επικρατώντας της Ούλμ στο PAOK Sports Arena με 87-78.

To ρεκόρ του «Δικέφαλου» ανέβηκε στο 3-1 και «έπιασε» τη Λιετκαμπέλις, προσπερνώντας την Ουλμ που έπεσε πλέον στο 2-2 στο Group D.

Η αναμέτρηση ήταν κλειστή στη μεγαλύτερη διάρκειά της, χωρίς μεγάλες διαφορές για τους γηπεδούχους. Η Ουλμ στην τελική ευθεία του ματς μείωσε στους 2 πόντους (68-66) αλλά η ποιότητα του ΠΑΟΚ τον οδήγησε με ασφάλεια στην εξασφάλιση της νίκης.

Κορυφαίος σε ακόμη ένα ματς ο Τζέντι Όσμαν, με 21 πόντους παρά τα 0/4 τρίποντα. Ακολούθησε ο Ταϊρί με 19, ενώ ο Φόστερ είχε 10. Από τους ηττημένους, ο Σιμς με 17 ήταν πρώτος σκόρερ.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.