Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι μάρτυρες-κλειδιά κι όσα ακολουθούν για Λιόλιο και τους άλλους συλληφθέντες

Τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει η υπόθεση διαφθοράς στο ελληνικό μπάσκετ και η σύλληψη του προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, καθώς η δικογραφία περιλαμβάνει μηνύματα και στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων σε όλες τις βαθμίδες του αθλήματος σε βάθος πενταετίας.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από το ρεπορτάζ, μηνύματα και υλικό που δείχνουν το «στήσιμο αγώνων» σε όλες τις κατηγορίες -από εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα μέχρι την GBL-, που αφορούν τα τελευταία 5 χρόνια, περιλαμβάνει η δικογραφία για τη διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ελέγχονται περίπου 50 αγώνες, μεταξύ των οποίων και ματς ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών από το ελληνικό FBI φέρεται να έχει εντοπιστεί σε συλληφθέντα μεγάλο ποσό, που ξεπερνά τις 800.000 ευρώ, το οποίο όμως δεν φαίνεται να δικαιολογείται.

Το ντόμινο των σοβαρών εξελίξεων στο χώρο του μπάσκετ πυροδότησε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ακολούθησαν καταγγελίες - καταθέσεις 8 μαρτύρων, εκ των οποίων οι 2 κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων.

Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να είχαν συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στο χώρο του μπάσκετ.

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες

Τον δρόμο για την Ευελπίδων θα πάρουν το πρωί της Πέμπτης (22/10) οι Βαγγέλης Λιόλιος, Βάσω Τσαρούχα, Πέτρος Παπαπέτρου, Τάσος Πηλοΐδης, Ηλίας Κορομηλάς και Γιώργος Μαυραγάνης.

Αυτοί οι έξι έχουν συλληφθεί από την Ελληνική Αστυνομία και κρατούνται στη ΓΑΔΑ, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε στημένα παιχνίδια.

Έτσι το πρωί της Πέμπτης (22/10)θα εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει τη συνέχεια στο μεγαλύτερο σκάνδαλο της ιστορίας στο ελληνικό μπάσκετ, με τους κατηγορούμενους να κινδυνεύουν από προφυλάκιση, μέχρι αποκλεισμό από την ενασχόλησή τους με το μπάσκετ.