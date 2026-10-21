Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον Ανακριτή της Ευελπίδων Λιόλιος, Τσαρούχα και οι άλλοι συλληφθέντες

Το πρωί της Πέμπτης (22/10) θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων οι 6 συλληφθέντες για το μεγάλο σκάνδαλο που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, η Βάσω Τσαρούχα, ο Πέτρος Παπαπέτρου, ο Ηλίας Κορομηλάς, ο Γιώργος Μαυραγάνης και ο Τάσος Πηλοΐδης θα παρουσιαστούν στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων στο Κτίριο 16 και στη συνέχεια θα βρεθούν ενώπιον του Ανακριτή στο Κτίριο 9 της Ευελπίδων.

Οι έξι συλληφθέντες θα περάσουν το βράδυ στην ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή τους και νωρίς το πρωί (στις 10π.μ. σύμφωνα με πληροφορίες) θα μεταφερθούν στην Ευελπίδων.