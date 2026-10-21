«Σεισμός» σε όλη την Ευρώπη με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Τι αναφέρουν τα ξένα ΜΜΕ

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ έχουν ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας, με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν την υπόθεση που αφορά στη σύλληψη του πρόεδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, διαιτητών και προσώπων που συνδέονται με την Ομοσπονδία.

Οι αναφορές στον διεθνή Τύπο κινούνται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: τις συλλήψεις, τις καταγγελίες για διαφθορά και πιθανή χειραγώγηση αγώνων, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η υπόθεση στην αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ.

Μεγάλα πρακτορεία ειδήσεων, όπως το Reuters και το γαλλικό AFP, αναπαράγουν πληροφορίες, ενώ παράλληλα, σημαντικές αθλητικές ιστοσελίδες και εφημερίδες από ολόκληρη την Ευρώπη δίνουν εκτενή δημοσιότητα στο θέμα.

Ιταλία

Gazzetta dello Sport: «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της EuroLeague».

Sportando: «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος – Έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνων».

Pianeta Basket: «Χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά».

Ισπανία

MARCA: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων».

Gigantes del Basket: «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος στο πλαίσιο έρευνας για χειραγώγηση αγώνων».

Γαλλία

L'Équipe: «Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας και διαιτητών».

BeBasket: «Κεραυνός στην Ελλάδα: Σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας για διαφθορά και χειραγώγηση αγώνων».

BasketEurope: «Σεισμός στην Ελλάδα: Μαζικές συλλήψεις στην κορυφή του μπάσκετ».

Λιθουανία

BasketNews: «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρώην διαιτητές της EuroLeague».

Krepsinis.net: «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας – Έρευνα για παράνομο στοιχηματισμό».

Σερβία