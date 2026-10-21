Βίντεο από την προσαγωγή της Βάσως Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ

Η Βάσω Τσαρούχα προσήχθη στη ΓΑΔΑ μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο.

Βίντεο από την προσαγωγή της Βάσως Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ
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Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι καταιγιστικές.

Μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ, αλλά και του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, η Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αμέσως μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε υποχρεώσεις για αναμέτρηση του EuroCup.

Η διεθνής διαιτήτρια μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, φορώντας κουκούλα προκειμένου να μη φανούν τα χαρακτηριστικά της.

Η Τσαρούχα, μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου, με συνοδεία τριών αστυνομικών, αμέσως μόλις το αυτοκίνητο που τη μετέφερε, έφτασε στην είσοδο.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/DewqPi-gRGx/
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