Βίντεο από την προσαγωγή της Βάσως Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι καταιγιστικές.

Μετά τη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου και άλλων μελών της ΚΕΔ/ΕΟΚ, αλλά και του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, η Βάσω Τσαρούχα συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», αμέσως μόλις προσγειώθηκε στην Αθήνα από την Κωνσταντινούπολη, όπου είχε υποχρεώσεις για αναμέτρηση του EuroCup.

Η διεθνής διαιτήτρια μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, φορώντας κουκούλα προκειμένου να μη φανούν τα χαρακτηριστικά της.

Η Τσαρούχα, μπήκε στο εσωτερικό του κτιρίου, με συνοδεία τριών αστυνομικών, αμέσως μόλις το αυτοκίνητο που τη μετέφερε, έφτασε στην είσοδο.

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