Στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου οι €820.000

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση που ερευνά το ελληνικό FBI, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του «dikisports», το μεγάλο χρηματικό ποσό εντοπίστηκε στην κατοικία του Έλληνα διαιτητή, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Στο σπίτι του διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου οι €820.000
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Νέες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων στο μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα του «dikisports», οι Αρχές εντόπισαν 820.000 ευρώ στο σπίτι του Πέτρου Παπαπέτρου.

Οι εξελίξεις γύρω από την έρευνα είναι συνεχείς, με τον Έλληνα διαιτητή να έχει ήδη συλληφθεί. Κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, οι αστυνομικοί φέρονται να εντόπισαν το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, το οποίο βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Η ανεύρεση των 820.000 ευρώ αποτελεί ένα από τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και σχετίζονται με την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων, καθώς και με παράνομο στοιχηματισμό σε αναμετρήσεις της πρώτης κατηγορίας.

Η έρευνα προέκυψε έπειτα από τρίμηνη εισαγγελική διαδικασία, υπό τον εισαγγελέα Αθηνών Απόστολο Γραμμένο, με τις εξελίξεις να διατηρούν την υπόθεση στο επίκεντρο της επικαιρότητας του ελληνικού μπάσκετ.

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