Σύνθημα… φωτιά στο PAOK Sports Arena: «Η Βασούλα με φόρμα ριγέ…» (Video)

Στο περιθώριο του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Ουλμ στο PAOK Sports Arena, οι φίλαθλοι του «Δικέφαλου» αντέδρασαν για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Οι εξελίξεις έφεραν σύνθημα για τη Βάσω Τσαρούχα, το οποίο τη «στέλνει» για «10 χρόνια στον Κορυδαλλό».

Χαρακτηριστικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ τραγουδούσαν για την ρέφερι που έχει συλληφθεί:

«Οε, οε, οε, η Βασούλα με φόρμα ριγέ.

Για να κάτσει καλά.

Για να βάλει μυαλό.

10 χρόνια στον Κορυδαλλό».