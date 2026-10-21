Εκτός ορισμών της EuroLeague η Βάσω Τσαρούχα - Η ανακοίνωση της διοργανώτριας
Η Βάσω Τσαρούχα τέθηκε σε αναστολή από την EuroLeague, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή.
Η ανακοίνωση της EuroLeague:
«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με ενέργειες των ελληνικών αρχών που αφορούν τη διαιτητή Βασιλική Τσαρούχα, η Euroleague Basketball επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής:
Η διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα τίθεται σε αναστολή από τη διεύθυνση αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις της Euroleague Basketball, έως ότου ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των τοπικών αρχών όσο και η εσωτερική αξιολόγηση της Euroleague Basketball».