Προπονητής Καϊράτ: «Θα αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση με θάρρος και πειθαρχία»

Ο προπονητής της Καϊράτ, Ραφέλ Ουραζμπαχτίν, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ξεκαθάρισε πως οι ποδοσφαιριστές του θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο με θάρρος και πειθαρχία, χωρίς να φοβηθούν τον αντίπαλο.

Όσα δήλωσε:

Για το ενδεχόμενο να προφυλάξει τον Μαρκ Γκουάλ και να κρατήσει χαμηλούς τόνους ενόψει του αγώνα με τον Παναθηναϊκό:

«Δεν υπήρχε λόγος να τον προφυλάξουμε. Από την αρχή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι προετοιμαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο για κάθε παιχνίδι, είτε πρόκειται για το εγχώριο πρωτάθλημα, είτε για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Προσεγγίζουμε κάθε αναμέτρηση με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα».

Για το αν οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις δημιουργούν διαφορετική ατμόσφαιρα στην ομάδα:

«Πιστεύω ότι αυτό επηρεάζει περισσότερο τους παίκτες, οι οποίοι ίσως συγκεντρώνονται ακόμη περισσότερο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σε αυτές τις αναμετρήσεις δεν χρειάζεται να τους δώσεις επιπλέον κίνητρο, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημασία τους και προετοιμάζονται με μεγάλη συγκέντρωση».

Για τη σωματική και πνευματική κόπωση στο τέλος της σεζόν και το κίνητρο των ποδοσφαιριστών:

«Οι παίκτες είναι επαγγελματίες και γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, για εμάς οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς δεν συμμετείχαμε κάθε χρόνο σε αυτές. Θέλουμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και να δοκιμάζουμε τις δυνατότητές μας απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους.

Υπάρχει κούραση, όμως όταν κερδίζεις ανακάμπτεις πιο εύκολα. Πλέον έχουμε αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σε σχέση με την περσινή σεζόν, οι ποδοσφαιριστές μας ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και αντέχουν πιο εύκολα τους αγωνιστικούς ρυθμούς».

Για τις ομοιότητες και τις διαφορές του Παναθηναϊκού με την Κοπεγχάγη του Τζέικομπ Νίστρουπ:

«Αντιμετωπίσαμε τον Νίστρουπ πέρυσι, όταν ήταν προπονητής της Κοπεγχάγης. Είναι ένας σύγχρονος τεχνικός, που θέλει η ομάδα του να πιέζει ψηλά και να διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Από την ανάλυσή μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού σε σχέση με την Κοπεγχάγη, τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον σχηματισμό. Κάθε προπονητής εξελίσσεται, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν και τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του».

Για το επίπεδο του Παναθηναϊκού και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει η Καϊράτ τρεις αμυντικούς:

«Τη δυναμική του Παναθηναϊκού θα μπορέσουμε να την αξιολογήσουμε καλύτερα μετά το παιχνίδι. Πρόκειται για έναν ιστορικό και γνωστό σύλλογο στην Ελλάδα, ο οποίος διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Γνωρίζουμε τις δυνατότητές του, αλλά αγωνιζόμαστε στην έδρα μας και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση με θάρρος και πειθαρχία. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας.

Όσον αφορά το σύστημα, η επιλογή τριών αμυντικών δεν εγγυάται από μόνη της ένα καλό αποτέλεσμα. Θα αξιολογήσουμε τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου και θα επιλέξουμε τους ποδοσφαιριστές που θεωρούμε πιο έτοιμους για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση».