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Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Μπέιλι με Σπάρτα Πράγας - Η αποστολή Αλγκουαθίλ

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τον αγώνα της Πέμπτης (22/10) με την Σπάρτα Πράγας έμεινε ο Λίον Μπέιλι. 

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Οριστικά χωρίς Μπέιλι με Σπάρτα Πράγας - Η αποστολή Αλγκουαθίλ
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Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ ήταν εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, αφού προερχόταν από ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού. Την Τετάρτη (21/10) μετείχε στο πρώτο μέρος της προπόνησης του Ολυμπιακού, όμως, έμεινε εκτός πλάνων του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, αφού κρίθηκε πως δεν είναι έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

LIVE MATCH: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ (22/10, 22:00)

Αυτό σημαίνει πως ο Βάσκος κόουτς έχει περιορισμένες λύσεις για τα άκρα της «ερυθρόλευκης» επίθεσης, αφού εκτός πλάνων είναι και ο Κώστας Φορτούνης, λόγω ενοχλήσεων από το ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, ενώ ο Ζοέλ Ρόκα είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και οι Μπάλσα Πόποβιτς, Λορένζο Σιπιόνι, Κλέιτον, αλλά και οι τραυματίες Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Γιουσούφ Γιαζίτσι.

Αντίθετα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Σα, Μαρτίνς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Έσε, Τσικίνιο, Φίλης, Τουφάκης, Γιάρεμτσουκ, Ζότα Σίλβα, Γκονζάλες.

https://www.instagram.com/p/Dew-AogFM2G/

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