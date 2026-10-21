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Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ οι Τσέχοι στο ματς του Europa League

Με μια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Σπάρτα Πράγας απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπράιαν Πρίσκε δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του.

Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ οι Τσέχοι στο ματς του Europa League
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Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επίσης τις δικές τους απουσίες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης.

Για την τσεχική ομάδα, οι απουσίες των Κάραμπετς και Ρίνες ήταν ήδη γνωστές, ωστόσο την παραμονή της αναμέτρησης προστέθηκε ακόμη ένα πρόβλημα. Ο Τζον Μερκάδο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, στερώντας από τον Δανό τεχνικό μία από τις σημαντικότερες επιθετικές επιλογές του.

Ο εξτρέμ από το Εκουαδόρ έχει σημειώσει πέντε γκολ στη φετινή σεζόν, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της Σπάρτα Πράγας. Παράλληλα, εκτός πλάνων βρίσκεται και ο κεντρικός αμυντικός Άνταμ Σεβίνσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.

Στον αντίποδα, ο Πρίσκε έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Μπε Σο επέστρεψε στη δράση έπειτα από έναν μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού.

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