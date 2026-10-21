Ολυμπιακός – Σπάρτα Πράγας: Χωρίς τον πρώτο τους σκόρερ οι Τσέχοι στο ματς του Europa League
Με μια σημαντική απουσία της τελευταίας στιγμής θα παραταχθεί η Σπάρτα Πράγας απέναντι στον Ολυμπιακό, καθώς ο Μπράιαν Πρίσκε δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του.
Οι δύο ομάδες αναμετρώνται στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν επίσης τις δικές τους απουσίες, μεταξύ των οποίων βρίσκεται ο Κώστας Φορτούνης.
Για την τσεχική ομάδα, οι απουσίες των Κάραμπετς και Ρίνες ήταν ήδη γνωστές, ωστόσο την παραμονή της αναμέτρησης προστέθηκε ακόμη ένα πρόβλημα. Ο Τζον Μερκάδο δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί, στερώντας από τον Δανό τεχνικό μία από τις σημαντικότερες επιθετικές επιλογές του.
Ο εξτρέμ από το Εκουαδόρ έχει σημειώσει πέντε γκολ στη φετινή σεζόν, αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της Σπάρτα Πράγας. Παράλληλα, εκτός πλάνων βρίσκεται και ο κεντρικός αμυντικός Άνταμ Σεβίνσκι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού.
Στον αντίποδα, ο Πρίσκε έχει λόγο να χαμογελά, καθώς ο Μπε Σο επέστρεψε στη δράση έπειτα από έναν μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού.