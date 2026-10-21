Γιάρεμτσουκ: «Να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς»

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σπάρτα Πράγας. Ο Ουκρανός επιθετικός αναγνώρισε τη δυναμική του αντιπάλου, υπογραμμίζοντας πως οι Πειραιώτες θα πρέπει να δείξουν υπομονή, πάθος και αποφασιστικότητα, προκειμένου να φτάσουν στους τρεις βαθμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσωπική του επιθυμία να σκοράρει, ξεκαθαρίζοντας πως προτεραιότητά του αποτελεί η νίκη της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Γιάρεμτσουκ:

Για το στοιχείο που χρειάζεται για να νικήσει ο Ολυμπιακός:

«Δύσκολη ομάδα η Σπάρτα. Τους σεβόμαστε πολύ. Έχει δυνατούς, ψηλούς, ποιοτικούς παίκτες με πολύ καλή άμυνα. Να έχουμε ένα παιχνίδι, με ψυχή, υπομονή, πείνα, να τα δώσουμε όλα για να τους αντιμετωπίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ ως αλλαγή με Γιαγκελόνια και Μπόντο κι αν είναι έτοιμος να το επαναλάβει ως βασικός:

«Πιστεύω το πιο σημαντικό είναι η νίκη για την ομάδα. Να πάρουμε τρίτο σερί ματς θα είναι καταπληκτικό για τον σύλλογο. Είμαι φορ και φυσικά θέλω να σκοράρω. Θα είναι φανταστικό για μένα. Θέλω να πιέσω, να τρέξω, να κρατήσω μπάλα, να κάνω ποιοτική δουλειά κι αν συμβεί αυτό, είμαι σίγουρος ότι τα γκολ θα έρθουν σύντομα».

Για το ότι πριν λίγους μήνες ήταν εκτός και πλέον είναι εδώ με άλλη ψυχολογία:

«Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ήμουν εκτός ρόστερ, όχι λόγω της ποιότητάς μου. Πρέπει να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου. Να προπονείσαι σκληρά, να δίνεις την καρδιά σου. Το ποδόσφαιρο αλλάζει γρήγορα, κάθε τρεις μέρες, κάθε εβδομάδα. Το τεχνικό τιμ μ' εμπιστεύεται, μου δίνει την ευκαιρία και κάνω ό,τι μπορώ για ν' ανταποδώσω».

Για τις συνεχόμενες νίκες:

«Όταν παίζεις στον Ολυμπιακό, δεν χρειάζεται να βρίσκεις κίνητρο, γιατί πρέπει να νικάς συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ματς. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πάρει τα τελευταία παιχνίδια. Το νέο τεχνικό τιμ κάνει πολύ καλή δουλειά, τις τελευταίες εβδομάδες βελτιώσαμε πολλά πράγματα».