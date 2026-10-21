Αλγκουαθίλ: «Θα παίξουμε σαν να είναι τελικός» - Τι είπε για τον Μπέιλι

Με στόχο να δώσει συνέχεια στο απόλυτο των νικών του στη League Phase του Europa League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πέμπτη (22/10, 22:00) τη Σπάρτα Πράγας στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ υπογράμμισε τη σημασία του αγώνα, ξεκαθαρίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» θα τον προσεγγίσουν με τη νοοτροπία ενός τελικού, θέλοντας να πάρουν ακόμη μία νίκη στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αλγκουαθίλ

Για τα γκολ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είναι σημαντικά και αν θα αλλάξει προσέγγιση: «Πρώτος στόχος είναι να κερδίσουμε, μέγιστο σεβασμό αξίζει ο αντίπαλός μας. Είναι σημαντικό να σκοράρουμε γκολ, το ξέρουμε και το θέλουμε. Όμως στόχος είναι να κερδίσουμε, αν το κάνουμε με πολλά γκολ καλύτερα. Θα το παίξουμε σαν να είναι τελικός».

Για το μήνυμά του στον κόσμο και για τον Μπέιλι: «Για τον Μπέιλι δεν μπορώ να πω πολλά. Γνωρίζουμε τι έχει συμβεί με τον τραυματισμό του. Έως σήμερα προπονείται με την ομάδα, αλλά δεν θέλουμε να βιαστούμε με μια βιαστική απόφαση. Περιμένουμε και τη σημερινή προπόνηση και τις οδηγίες των ιατρών. Στον κόσμο δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά πως όποιος φοράει το σήμα του Ολυμπιακού υπερασπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σήμα αυτό».

Για το παιχνίδι της Σπάρτα και για τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη: «Ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει το καλύτερο δυνατό επίπεδο. Είναι μια καλή ομάδα με πολλά δυνατά στοιχεία η αντίπαλός μας, η δύναμή τους, η ποιότητά τους. Είναι αποτελεσματικοί. Τους αρέσει να οργανώνουν από πίσω, είναι μια ομάδα που παίζει έξυπνα και έχει ποιότητα, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος».

Για το ότι έχει Έσε, Φρόιλερ, Πουέρτα και αν θα τους δούμε όλους μαζί: «Το καλό είναι ότι και οι τρεις είναι σε καλή στιγμή, όλα είναι πιθανά. Όλοι οι παίκτες είναι στη διάθεσή μας και αυτό είναι καλό. Έχουμε και την επιστροφή του Σα από τον τραυματισμό του. Δεν έχουμε στη διάθεσή μας Φορτούνη και Μπέιλι όμως όλοι οι παίκτες που έχουμε στη διάιεσή μας έχουν δείξει ότι μπορούν να βοηθήσουν».

Για το πόσο απέχει ο Ολυμπιακός από την ομάδα που έχει στο μυαλό του: «Σίγουρα είμαι ευχαριστημένος από πράγματα που έχω δει, από πράγματα που δουλεύουμε στην προπόνηση. Μια ομάδα έχει πάντα πράγματα να διορθώσει και να προσθέσει. Θέλουμε να παίρνουμε χρόνο, γιατί δημιουργούμε και καλό κλίμα. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τις πέντε νίκες, θέλουμε και την έκτη, έτσι λειτουργούν οι μεγάλες ομάδες.

Δεν μένουν σε μια επιτυχία του παρελθόντος, αλλά πάνε στα επόμενα. Στην ομάδα αυτή οι απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια, ήθελα να βλέπω συγκέντρωση από τους ποδοσφαιριστές σε όλη τη διάρκεια των αγώνων και από αυτό είμαι ικανοποιημένος».

Για τη μάχη της 10ης θέσης στο UEFA Ranking: «Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να κερδίσουμε ότι κι αν σημαίνει αυτό. Σίγουρα από την ημέρα που ανέλαβα ξέρω ότι υποχρέωσή μας είναι να κερδίζουμε. Αύριο έχουμε άλλο ένα παιχνίδι που πρέπει να κερδίσουμε».