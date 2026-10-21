Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά
Με τον Δουβίκα βασικό και να σκοράρει, η ιταλική ομάδα συνέτριψε 4-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Εντυπωσιακό «πέρασμα» της Γαλατάσαραϊ από την έδρα της Λιλ (4-2).
Με εντυπωσιακές νίκες… άνοιξε η αυλαία της δεύτερης μέρας στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Κόμο του Δουβίκα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, «σκορπώντας» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1.
Ο Έλληνας στράικερ ήταν βασικός. Μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ των Ιταλών (δύο ο Παζ κι ένα ο Ραμόν). Η Γιουνάιτεντ που απογοήτευσε για ακόμη μια φορά, σημείωσε το γκολ της τιμής με τον Ζίρκζι στο 90+1’.
Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 4-1
(2',57' Παζ, 49' Δουβίκας, 76' Ραμόν - 90+1’ Ζίρκζι)
Εντυπωσιακή νίκη πήρε και η Γαλατάσαραϊ στην έδρα της Λιλ. Οι Τούρκοι επικράτησαν 4-2, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό».
Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 2-4
(7',39' Ντιαούν - 2' Ακγιούν, 44' Μπατράκοφ, 52'αυτ. Μπενταλέμπ, 61' Οσιμέν)