Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά

Με εντυπωσιακές νίκες… άνοιξε η αυλαία της δεύτερης μέρας στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Κόμο του Δουβίκα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, «σκορπώντας» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1.

Ο Έλληνας στράικερ ήταν βασικός. Μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ των Ιταλών (δύο ο Παζ κι ένα ο Ραμόν). Η Γιουνάιτεντ που απογοήτευσε για ακόμη μια φορά, σημείωσε το γκολ της τιμής με τον Ζίρκζι στο 90+1’.

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 4-1

(2',57' Παζ, 49' Δουβίκας, 76' Ραμόν - 90+1’ Ζίρκζι)

Εντυπωσιακή νίκη πήρε και η Γαλατάσαραϊ στην έδρα της Λιλ. Οι Τούρκοι επικράτησαν 4-2, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό».

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 2-4

(7',39' Ντιαούν - 2' Ακγιούν, 44' Μπατράκοφ, 52'αυτ. Μπενταλέμπ, 61' Οσιμέν)