· Γαλατασαράι · Κόμο · Λιλ · Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά

Με τον Δουβίκα βασικό και να σκοράρει, η ιταλική ομάδα συνέτριψε 4-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Εντυπωσιακό «πέρασμα» της Γαλατάσαραϊ από την έδρα της Λιλ (4-2). 

Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με εντυπωσιακές νίκες… άνοιξε η αυλαία της δεύτερης μέρας στην 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Κόμο του Δουβίκα πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας της, «σκορπώντας» την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-1.

Ο Έλληνας στράικερ ήταν βασικός. Μάλιστα πέτυχε και το δεύτερο γκολ των Ιταλών (δύο ο Παζ κι ένα ο Ραμόν). Η Γιουνάιτεντ που απογοήτευσε για ακόμη μια φορά, σημείωσε το γκολ της τιμής με τον Ζίρκζι στο 90+1’.

Κόμο (Ιταλία) - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 4-1

(2',57' Παζ, 49' Δουβίκας, 76' Ραμόν - 90+1’ Ζίρκζι)

Εντυπωσιακή νίκη πήρε και η Γαλατάσαραϊ στην έδρα της Λιλ. Οι Τούρκοι επικράτησαν 4-2, φεύγοντας με σπουδαίο «διπλό».

Λιλ (Γαλλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 2-4

(7',39' Ντιαούν - 2' Ακγιούν, 44' Μπατράκοφ, 52'αυτ. Μπενταλέμπ, 61' Οσιμέν)

COMMENTS
LATEST NEWS
23:00 STORIES

Match Μode Live: Με guest Λεωνίδα Bόκολο και όλες τις εξελιξεις γύρω από το σκάνδαλο στο μπάσκετ

22:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Ουλμ 87-78: Επιστροφή στις νίκες για τον «Δικέφαλο»

22:18 ΜΠΑΣΚΕΤ

GEAS - Παναθηναϊκός 65-75: «Πράσινο» διπλό στην Ιταλία με πρωταγωνίστριες Μπετζέντι και Κέιβ

22:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: «Πλήγμα» με τον Ντάνι Όλμο - Χάνει το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης

21:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι μάρτυρες-κλειδιά κι όσα ακολουθούν για Λιόλιο και τους άλλους συλληφθέντες

21:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -15, αλλά γνώρισε την ήττα από την Τζίκι

21:44 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Κόμο… σκόρπισε τη Γιουνάιτεντ, «διπλό» με τεσσάρα η Γαλατά

21:38 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Europe Cup: Ο Κολοσσός «λύγισε» στην παράταση από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:36 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η συγγνώμη του Σάκοτα στον κόσμο της ΑΕΚ: «Η ήττα αυτή ήταν ντροπιαστική»

21:25 CONFERENCE LEAGUE

Προπονητής Καϊράτ: «Θα αντιμετωπίσουμε την αναμέτρηση με θάρρος και πειθαρχία»

21:23 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας – Μπατούμι 91-76: Άνετη νίκη και βήμα πρόκρισης στο FIBA Europe Cup

21:15 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Αντβέρπ: Τα highlights από τη «βαριά» ήττα της «Ένωσης» στο BCL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας