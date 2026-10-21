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ΑΕΚ: Η βαθμολογία και το επόμενο παιχνίδι στο BCL

Δείτε τη βαθμολογία στον όμιλο της ΑΕΚ και το επόμενο παιχνίδι της στο Basketball Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Η βαθμολογία και το επόμενο παιχνίδι στο BCL
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Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη νίκη της πρεμιέρας και γνώρισε βαριά ήττα από την Αντβέρπ στη SUNEL Arena, αποτέλεσμα που δυσκολεύει την προσπάθειά της να διεκδικήσει την πρώτη θέση του ομίλου στο Basketball Champions League.

Η βελγική ομάδα έκανε το «2 στα 2» και βρίσκεται πλέον μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας. Από την άλλη, η «Ένωση» έχει ρεκόρ 1-1, όσο και η Φάλκο, με την οποία θα αναμετρηθεί στην επόμενη αγωνιστική.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στην Ουγγαρία, και θα αποτελέσει την πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ στη φετινή ευρωπαϊκή της πορεία. Πρόκειται για μια σημαντική αναμέτρηση για τη συνέχεια της φάσης των ομίλων, καθώς η Ένωση θα επιδιώξει να επιστρέψει στις νίκες και να βελτιώσει τη θέση της στη βαθμολογία.

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