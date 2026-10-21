AEK – Αντβέρπ 76-103: Κάκιστη εικόνα και συντριβή για την «Ένωση»

Δύσκολη βραδιά για την «Ένωση» στη SUNEL Arena, καθώς ηττήθηκε γνώρισε «βαριά» ήττα από τους πρωταθλητές Βελγίου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα παρουσίασε ένα αρκετά παραγωγικό πρόσωπο στο πρώτο μέρος, ωστόσο δεν μπόρεσε να δώσει ανάλογη συνέχεια μετά την ανάπαυλα. Η επιθετική της λειτουργία δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, με τον Λάντερς Νόλεϊ να αποτελεί τη μοναδική σταθερή πηγή σκοραρίσματος για την «Ένωση».

Από την άλλη πλευρά, η Αντβέρπ βρήκε λύσεις από πολλούς παίκτες, έχοντας πέντε αθλητές με διψήφιο αριθμό πόντων. Παράλληλα, οι φιλοξενούμενοι ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι από την περιφέρεια, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 15/33 τρίποντα, ποσοστό 45,5%, και φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη μέσα στην έδρα της ΑΕΚ.

Αμφίρροπο ξεκίνημα

Η Αντβέρπ μπήκε καλύτερα στο παρκέ και πήρε από νωρίς το προβάδισμα, φτάνοντας στο 4-7 στο 3ο λεπτό. Η ΑΕΚ, ωστόσο, δεν άργησε να αντιδράσει, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να δίνει λύσεις στην επίθεση, τόσο με το σκοράρισμά του όσο και με τη δημιουργία. Οι «κιτρινόμαυροι» ανέβασαν την απόδοσή τους και πέρασαν μπροστά με 17-12 στο 7’, χωρίς όμως να καταφέρουν να διατηρήσουν τη διαφορά τους.

Οι φιλοξενούμενοι παρέμειναν κοντά στο σκορ, αξιοποιώντας την ευστοχία τους από την περιφέρεια και τις επιθετικές πρωτοβουλίες του Νικ Πακ. Έτσι, οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο ισόπαλες στο 25-25, έπειτα από ένα δεκάλεπτο με καλό επιθετικό ρυθμό και εναλλαγές στο προβάδισμα.

Προβάδισμα της ΑΕΚ στο ημίχρονο

Η ανταγωνιστική εικόνα συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να αποκτήσει σημαντική απόσταση στο σκορ. Η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο να προηγηθεί με 35-32 στο 14’, αλλά η Αντβέρπ απάντησε με πρωταγωνιστές τους Πακ και Κεστελότ, ανακτώντας προσωρινά το προβάδισμα.

Η Ένωση, πάντως, δεν επέτρεψε στους Βέλγους να πάρουν τον έλεγχο. Ο Λάντερς Νόλεϊ ανέλαβε σημαντικό επιθετικό ρόλο, αποτελώντας την κύρια πηγή σκοραρίσματος για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα. Με τις δικές του λύσεις, οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 50-48, έχοντας διατηρήσει το παιχνίδι σε ισορροπία.

Το επιθετικό ξέσπασμα της Αντβέρπ άλλαξε τα δεδομένα

Η ΑΕΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με δύο καλάθια του Νόλεϊ, ανεβάζοντας το προβάδισμά της στο 54-50 στο 22’. Από εκείνο το σημείο, όμως, η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε πλήρως. Η Αντβέρπ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κενά των γηπεδούχων και απάντησε με ένα σερί 13-0, μετατρέποντας το εις βάρος της σκορ σε 54-63 στο 25’.

Η επιθετική αποτελεσματικότητα των Βέλγων από τα 6,75 μέτρα συνέχισε να προκαλεί προβλήματα στην Ένωση. Τα χαμένα ριμπάουντ και οι λανθασμένες επιλογές της ΑΕΚ έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να αυξήσουν τη διαφορά στους 13 πόντους (56-69) στο 28’.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να ανακόψουν τον ρυθμό της Αντβέρπ μέχρι το τέλος της τρίτης περιόδου. Το επιμέρους 28-12 του δεκαλέπτου έφερε τους Βέλγους στο +14 (62-76), διαμορφώνοντας νέα δεδομένα ενόψει της τελευταίας περιόδου.

Οι Βέλγοι κυριάρχησαν και πέτυχαν «100άρα»

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο και συνέχισαν να διευρύνουν το προβάδισμά τους. Με τον Τσικς να οδηγεί την επιθετική προσπάθεια της ομάδας του, η διαφορά πλησίασε τους 20 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 73-92 στο 35’.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να περιορίσει την έκταση της ήττας της στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εξέλιξη του αγώνα. Η Αντβέρπ κράτησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε και έφυγε από τη SUNEL Arena με τη νίκη, επικρατώντας με το ευρύ 103-76.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-25, 50-48, 62-76, 76-103

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