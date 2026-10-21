Η συγγνώμη του Σάκοτα στον κόσμο της ΑΕΚ: «Η ήττα αυτή ήταν ντροπιαστική»

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν κάκιστη εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μην έχουν ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του μετά το ματς, ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική ήττα».

Αναλυτικά όσα είπε:

«Συγχαρητήρια στη νεανική ομάδα της Αντβέρπ, έπαιξαν πολύ καλό μπάσκετ, έλεγξαν το ματς για 40 λεπτά και στο τέλος εκμεταλλεύτηκαν την κούρασή μας και μας αποτελείωσαν. Θέλω να απολογηθώ στον κόσμο μας και όσους πιστεύουν σε μας. Τα δύο προηγούμενα χρόνια είδαμε ότι η ομάδα δεν τα παρατούσε ποτέ, χάσαμε μόνο από τη Μάλαγα στο Final 4 στην έδρα μας την τελευταία διετία. Η ήττα αυτή ήταν ντροπιαστική. Δεν θέλω να βρω δικαιολογίες στα προβλήματά μας, γιατί προβλήματα έχουν όλοι. Η σημερινή εμφάνιση ήταν ένα λάθος και πρέπει να το διορθώσουμε».