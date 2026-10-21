Μην χάσετε το Match Mode με θέμα συζήτησης το σκάνδαλο που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα.

Η ΑΕΚ έδωσε τη μεγάλη «μάχη» της στο Μάντσεστερ κόντρα στη Σίτι και την Πέμπτη, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΟΦΗ συνεχίζουν τις υποχρεώσεις τους σε Conference League και Europa League αντίστοιχα.

Για μια ακόμα εβδομάδα το Match Μode δηλώνει… παρών στο Youtube του Onsports, με τους Γιώργο Τσαντάκη και Άγγελο Μπασινά να υποδέχονται στο… καναπέ τους τον Λεωνίδα Βόκολο με τον οποίο θα σχολιάσουν όλες τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις, αλλά και το μεγάλο σκάνδαλο που έχει σοκάρει όλη την Ελλάδα με τις συλλήψεις του Βαγγέλη Λιόλιο και μελών της ΚΕΔ!

Η αποψινή εκπομπή απλά δεν... χάνεται!