Άρσεναλ: Κοντά στην επιστροφή του ο Σαλιμπά - «Θα γυρίσω πιο δυνατός»

Σύμφωνα με την γαλλική αθλητική εφημερίδα «L' Εquipe» προχωρά με γοργούς ρυθμούς η αποθεραπεία του Σαλιμπά 

Άρσεναλ: Κοντά στην επιστροφή του ο Σαλιμπά - «Θα γυρίσω πιο δυνατός»
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Ο Γουίλιαμ Σαλιμπά δηλώνει πως θα επιστρέψει πιο δυνατός στα γήπεδα μετά τον τραυματισμό του.

Ο διεθνής στόπερ έπαιξε σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο το περασμένο καλοκαίρι με την εθνική Γαλλίας υποφέροντας από κάταγμα στην πλάτη. Εναντίον της Ισπανίας, στους ημιτελικούς (0-2), ο διεθνής αμυντικός της Αρσεναλ αναγκάστηκε να αποχωρήσει στο 30ό λεπτό, λέγοντας στους συμπαίκτες του ότι νιώθει αφόρητους πόνους στην πλάτη του.

Μετά από διάφορες ιατρικές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τη διοίκηση της Άρσεναλ, ο Γάλλος διεθνής κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να μην υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και από τότε ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Σύμφωνα με τη γαλλική αθλητική εφημερίδα «L' Εquipe» η πορεία της αποθεραπείας του συνεχίζεται ομαλά και αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις της πρωταθλήτριας Αγγλίας στο τέλος του επόμενου μήνα, όταν θα είναι 100% έτοιμος. «Η αποθεραπεία μου πηγαίνει καλύτερα από το χρονοδιάγραμμα και σύντομα θα επιστρέψω πιο δυνατός στα γήπεδα», τόνισε ο Σαλιμπά.

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