Μαρσέιγ - Ολυμπιακός: Τα «κλικ» της αναχώρησης της Ερυθρόλευκης αποστολής για τη Μασσαλία

O Ολυμπιακός είναι έτοιμος για το μεγάλο τεστ απέναντι στη Μαρσέιγ στο «Βελοντρόμ» (15/10, 22:00) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Οι «Ερυθρόλευκοι» ευελπιστούν να χτίσουν στο νικηφόρο ξεκίνημα της πρεμιέρας απέναντι στη Γιαγκελόνια (2-1) με ανατροπή και να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και απέναντι στη Μαρσέιγ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκειμένου να αναχωρήσει για τη Γαλλία, οριστικά χωρίς τους φιλάθλους του στο πλευρό του, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκαν οι ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Αλγουαθίλ για την κρίσιμη αυτή αναμέτρηση.

Δείτε φωτογραφίες από την αναχώρηση του Ολυμπιακού: