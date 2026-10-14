Europa League: Η αποστολή του Ολυμπιακού απέναντι στην Μαρσέιγ - Εκτός ο Μπέιλι

Χωρίς τον Λέον Μπέιλι ταξιδεύει ο Ολυμπιακός στη Μασσαλία, οριστικά χωρίς του φιλάθλους του στο πλευρό του, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ αντιμετώπισε κάποιες ενοχλήσεις λίγο πριν το τέλος της προπόνησης της Τρίτης (13/10) στο Ρέντη και έπειτα από τις εξετάσεις που υποβλήθηκε κρίθηκε καλύτερο να μην ταξιδέψει για την Γαλλία, ούτως ώστε να αποφευχθεί η μεγαλύτερη επιβάρυνση του οργανισμού του.

Για τον λόγο αυτό έμεινε εκτός πλάνων του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τον αγώνα με τη Μαρσέιγ και τις επόμενες μέρες θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να επιστρέψει στην αποστολή για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, ο Βάσκος κόουτς δεν έχει στη διάθεσή του τους Πόποβιτς, Ρόκα, Σιπιόνι και Μάριους που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, όπως και τους τραυματίες Ελ Κααμπί και Γιαζίτσι.

Αναλυτικά η αποστολή: Ορτέγκα, Στουρνάρας, Γεωργακόπουλος, Σάλιακας, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικνιτζιάν, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Πουέρτα, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Σίλβα, Γκονζάλεζ