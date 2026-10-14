Επικός Γιασικεβίτσιους! Δεν δέχθηκε ερωτήσεις και έφυγε… σφαίρα για να δει Μπαρτσελόνα! (vid)

Η Φενέρμπαχτσε δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας, φτάνοντας σε μια επιβλητική νίκη 99-80, έπειτα από μια εξαιρετική εμφάνιση.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έδωσε το «παρών» στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Αφού ολοκλήρωσε την αρχική του τοποθέτηση, περίμενε να δεχθεί ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου, ωστόσο δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση.

Βλέποντας ότι κανένας δημοσιογράφος δεν είχε κάτι να τον ρωτήσει, ο Λιθουανός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει, προκειμένου να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Γαλατάσαραϊ με την Μπαρτσελόνα για την League Phase του Champions League.

Μάλιστα, πριν φύγει από την αίθουσα, αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τέλεια, σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου. Πάμε τώρα να δούμε το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα».